Obra inconclusa en primaria pone en riesgo a estudiantes

Escuinapa, Sin.- Una obra que fue dejada a medias por la pasada administración municipal en la escuela primaria "Héroes de Chapultepec" pone en riesgo la integridad física de los menores que estudian en dicha institución.

Los padres de familia denunciaron este problema el cual se encuentra en la barda perímetral que está junto a la puerta de entrada y salida del plantel.

Local Búsqueda de desaparecidos en Escuinapa no tuvo éxito

A simple vista, se observa como es que la barda se encuentra prácticamente volando con el riesgo de llegar a caerse y por consiguiente causar daños a los menores.

Carolina Tiznado, quien es una las madres de familia hizo el señalamiento, ya que asegura que al igual que su hija, todos los niños de la institución corren riesgo.

"Es una que tiene ya varios meses, se inició en la pasada administración municipal y la dejaron así como se ve, está el riesgo de que la barda le caiga a los niños o que algún niño caiga a uno de esos pozos que se hicieron y se dejaron abiertos".

Agregó que según a lo que a ellos les informaron es que ese tramo de la barda iba a ser derrumbado para hacer en ese lugar la entrada principal.

"No hicieron una cosa y ni otra tampoco, la justificación que dieron es que el recurso se había terminado y no alcanzó para hacer todo, pero por mientras el riesgo de los niños está, no tenemos que esperar que pase una desgracia para hacer las cosas".

Es en la primaria Héroes de Chapultepec donde está el problema. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Ante tal denuncia, se cuestionó al Síndico Procurador, José Antonio Prado Zarate quien dijo que al ser una obra iniciada por la pasada administración, se tendrá que realizar la investigación correspondiente para verificar que pasó con el recurso.

"Es un tema que vamos a darle el seguimiento, es una obra que se dejó a medias, vamos a pasarlo al Órgano Interno de Control quien tendrá que enviar al Fiscal de Obra para analizarlo".

Para finalizar, dijo que por lo pronto se enviaría a personal de Protección de Civil para delimitar la zona y evitar que algún menor vaya a resultar afectado.









Lee más aquí:

Local Detectan venta de lotes en zonas irregulares en Escuinapa