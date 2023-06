Cierran acceso a las salas de abordar del Aeropuerto Internacional de Culiacán

Culiacán, Sin.- Por no tener precios de garantía y no poder comercializar el maíz a un precio justo, agricultores de Sinaloa tomaron las instalaciones del aeropuerto de Culiacán y cerraron el acceso a salas de abordar.

Esto luego de que se tomara la determinación de bloquear el aeropuerto y de que los productores estuvieran algunas horas en un bloqueo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional en la calzada Aeropuerto.

Sin embargo, lograron cruzar el bloqueo y finalmente accedieron a las instalaciones del aeropuerto.

Tras el cierre de entradas al Aeropuerto Internacional de Culiacán, muchos ciudadanos se ven afectados al no permitirles el acceso a las salas de abordar.

Por ello muchos de los pasajeros afectados, llamaron a poner medidas de seguridad y que no se vean afectados, debido a que algunos van por viaje de negocios y no pueden esperar a que se dé una solución.

Hay quienes protestaron su inconformidad, debido a que ya realizaron su inversión para los boletos de vuelo a lugares de su destino y desconocen si las aerolíneas les repondrán sus boletos.

Pese a que los productores mencionaron que no su idea es no afectar al ciudadano, al no tener un problema con la sociedad, muchos de ellos se han estado viendo afectado debido a que se detuvieron los vuelos y cerraron puertas de ingreso a las salas de espera y recepción del aeropuerto.

Cabe señalar que esta movilización podría tardar todo el día o de manera indefinida, debido a que los productores buscan un acuerdo para el precio del maíz y trigo en todo el estado de Sinaloa al no tener garantía de precio y comercialización para cierre del ciclo agrícola.