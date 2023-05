Protestas de agricultores en Sinaloa: lo que debes saber sobre las manifestaciones en el estado

En Sinaloa, cientos de agricultores se han manifestado por falta de certidumbre del precio de maíz y trigo, y aunque estas protestas llevan más de un mes en el estado, fue el pasado lunes 08 de mayo cuando los productores de estos granos se movilizaron hacia al norte de la entidad, donde tomaron la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Topolobampo, Ahome. Esto con el fin de tener pronto diálogo con las autoridades federales y así solucionar el problema del precio del grano.

Y es que en el mes de abril, los productores comenzaron a alzar la voz en cuanto a este problema, incluso se manifestaron en la visita de AMLO en Sinaloa el pasado 01 de abril, pero en sí, ¿qué es lo que ha ocasionado todo el revuelo en cuanto al tema del precio del trigo y el maíz y por qué los agricultores decidieron tomar Pemex hasta ser escuchados en Sinaloa?, pues bien, en esta nota te explicaremos puntualmente la problemática que hay actualmente en el sector agrícola del estado.

También puedes leer: Si hay desabasto de combustible nos retiramos, dice agricultor en Pemex

¿Por qué comenzaron las manifestaciones los agricultores en Sinaloa?

Ante la falta de certeza para la comercialización de cerca de 6 toneladas de maíz en 7 mil pesos cada una y 8 mil pesos la tonelada de trigo, productores agrícolas en Sinaloa se han manifestado y movilizaciones en diversos municipios de la entidad.

Todo inició cuando, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ofreció a los agricultores un precio de garantía de 1.8 millones de toneladas de maíz y trigo de los millones que se produjeron, causando la inconformidad de quienes no pudieron tener acceso a este precio, pues solo era para pequeños productores.

Debido a ello, los agricultores en Sinaloa pidieron que fuera el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, quien interviniera ante el gobierno de México, no obstante, las autoridades federales se negaron a acceder a un precio justo.

Primeras manifestaciones

Como se mencionó antes, el sector agrícola comenzó a visibilizar el problema del precio de maíz desde el 01 de abril, durante la visita del presidente de México en el estado, concentrándose en la caseta Costa Rica- Mazatlán.

Al ver que no hubo una respuesta en esa ocasión, semanas después buscaron tener una reunión ante el Congreso del Estado de Sinaloa con la comisión de asuntos agropecuarios para acordar asuntos en la lucha agrícola del estado, no obstante advirtieron que si no había una respuesta que les brindara certeza de rentabilidad, se manifestarían tomando las carreteras de manera pacífica desde el valle del Carrizo hasta el palacio de gobierno en Culiacán.

También los productores de hasta 10 hectáreas ya tienen garantizada su comercialización por parte de Segalmex, que comprará un millón de toneladas para retirarlas del mercado. Foto: Josemiguel Souza | El Sol de Sinaloa

Fue el 18 de abril cuando abordo de tractores viajaron cientos de agricultores hacia Culiacán, es importante resaltar, que durante esta manifestación se recorrió desde el Valle del Carrizo para continuar por Los Mochis, Guasave, Guamúchil y finalmente al Palacio de Gobierno en la capital sinaloense.

Un día después de iniciar la marcha, los agricultores se concentraron en el recinto antes mencionado, cerrando las calles con 500 tractores, en esa ocasión Rocha Moya se encontraba en una reunión con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, en la CDMX, pero ante la situación regresó atender a los agricultores y les dijo que tendría una asamblea con el secretario, y se dijo en ese entonces que el Gobierno Federal ya se comprometió a adquirir dos millones de toneladas de maíz, y estarán haciendo las labores necesarias para la venta de los otros 3 millones y medio restantes.

En ese contexto, el gobernador dijo que él se comprometía a comprar 800 mil toneladas al precio de garantía de 6 mil 965 pesos, pactando comprar 1.8 millones de toneladas entre ambos poderes de gobierno, dejando 3.5 millones en el aire.

Toma de Pemex en Sinaloa

No conformes con las respuestas de las autoridades obtenidas por parte de las autoridades y ante la incertidumbre de los productores de como lograrían alcanzar un precio justo para las más de 3.5 millones de toneladas, luego que Segalmex y el gobierno estatal adquieran a un precio de garantía de $6,965 la tonelada de un volumen de 1.8 millones del grano blanco en las cosechas ya en curso en el estado, los agricultores decidieron iniciar una movilización más pero ahora tomando la planta de PEMEX en Topolobampo el pasado 08 de mayo.

Aunque el gobernador durante la semanera llevada acabo ese día logro agendar una reunión con el Secretario de Gobernación para este lunes 15 de mayo, pero inconformes, los productores no quitaron el dedo del renglón y tomaron la planta de manera pacífica.

El 11 de mayo, el gobernador envió al Secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa al puerto a invitar a los manifestantes a desalojar la planta y a cancelar un operativo de desalojo por parte de las autoridades federales.

Local Confirman agricultores retiro de protesta en plantas Pemex de Topolobampo y Guamúchil

El pasado 10 de mayo, los productores se concentraron en la planta de Pemex de Guamúchil y finalmente el jueves productores tomaron la planta en Culiacán, en donde permanecieron hasta el día de hoy, con el fin de tener la reunión con las autoridades y los grandes industriales del maíz.

Manifestaciones en Sonora

Si bien las primeras movilizaciones por parte del sector agrícola comenzaron en Sinaloa, en Sonora, hoy 15 de mayo, productores de trigo de ambos estados, marcharon hacia la Sader en Cajeme y Ciudad Obregón, en donde con una batanga jalada por un tractor agrícola transporta un ataúd y coronas fúnebres fueron vistas en la marcha de los tractores.

Lo anterior en exigencia a que el gobierno federal garantice un precio de 7 mil pesos por tonelada de maíz y de 8 mil pesos por tonelada de trigo, advirtiendo que el abandono al campo puede terminar en una crisis alimentaria de proporciones considerables.

Los productores advirtieron que se quedarán de plantón en las instalaciones de la Sader hasta obtener una respuesta del gobierno de México, en cuanto al precio de los granos, y dijeron que de ser necesario están dispuestos a ir a patear puertas en la Ciudad de México.

Desde el domingo 14 de mayo, productores de ambos estados dejaron su maquinaria en unos almacenes al sur de la ciudad y de ahí partieron este lunes 15 por la calle 5 de febrero hasta las oficinas que son la sede de la dependencia federal.