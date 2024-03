Cerca de 2 millones de visitantes se esperan en Mazatlán para el eclipse solar

Culiacán, Sin. -A medida que se acerca la Semana Santa y la de pascua que le precede, la atención del turismo nacional y mundial ya no solo está puesta en gozar de unas buenas vacaciones, desde luego, de preferencia en los lugares turísticos que ofrecen sol y mar y noches de largas jornadas de diversión, esta vez a esas esperadas vacaciones, se le añadirá un espectáculo por demás especial, inolvidable para todos los afortunados que se encuentren en el sitio exacto para poder atestiguarlo.

En cuanto al espectáculo, único e irrepetible en por lo menos unos 300 años en esa zona, se trata nada menos que de un eclipse total de sol, que ha acaparado la atención de propios y extraños, entre estos últimos, personal de la famosa NASA, que estará atenta al fenómeno.

En días anteriores, le pasamos al costo a nuestros lectores, las acciones que las instituciones sinaloenses están llevando a efecto para dar a conocer los pormenores del evento astronómico y de orientar a la población sobre la importancia de este y los cuidados que deben de tener al observar.

La Escuela de Astronomía y Ciencias de la Tierra, el Centro de Ciencias de Sinaloa, así como la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ya se pusieron manos a la obra. De nuestra parte, reiteramos la invitación para que, a partir de esta entrega, le dé seguimiento a este mega reportaje que hemos preparado.

Abordaremos temas de toda índole relacionados con este fenómeno. Hoy les entregamos el primero y los subsecuentes los leerá usted durante la semana de pascua, previo al eclipse y desde Mazatlán estaremos en contacto para transmitirles nuestras vivencias, antes, durante y después del evento.

Lo que a continuación leerán ustedes, a tres semanas del fenómeno, es producto del amarre que hicimos con contactos que como hongos brotan en las redes relacionados con el eclipse, solicitamos ingresar a grupos de científicos, hoteleros y de toda índole; mismos que mencionaremos en nuestra segunda entrega, luego de una visita exprés a Mazatlán en los que encontramos no pocas curiosidades, que con gusto compartiremos en este trabajo muy especial.

Para empezar, le daremos de rapidito unos números: Mazatlán cuenta con un poco más de medio millón de habitantes, de acuerdo con el último censo nacional, para su conocimiento en días anteriores al eclipse y desde luego durante el mismo, se calcula que el área del puerto, es decir, también sus alrededores, como lo son las sindicaturas, habrá que sumarle, por lo menos otro millón y medio de población flotante de todo el estado, el país y del extranjero.

Serio problema para las autoridades porteñas, para todas, pero especialmente para la policía municipal, tránsito y protección civil, por ello han lanzado un programa de orientación para los visitantes, entre otros detalles de usar lo menos posible automóviles y acudir temprano a sitios estratégicos para apreciar el fenómeno. Corren la voz de que desde cualquier sitio del puerto se verá en su totalidad, por lo que invitan a la gente a apostarse, entre otros lugares a lo largo de su famoso malecón y sitios que más adelante anotaremos..

Como información adicional científica no está de más enterarlos que el eclipse total de Sol del próximo 8 de abril forma parte del ciclo Saros 139, que se repite cada 6,585.3 días. El ciclo Saros 139 anterior al 8 de abril se produjo el 29 de marzo de 2006, originando una totalidad casi idéntica por África y Asia.

El próximo eclipse en Saros 139, después de este año 2024, ocurrirá el 20 de abril de 2042, cuando su totalidad sea visible desde Indonesia, el este de Malasia, Brunei y Filipinas. Por otra parte, cada tercera repetición del ciclo (54 años), ocurre un eclipse solar total aproximadamente en el mismo lugar, algo llamado exeligmos.

Volviendo al tema del tráfico, nos orientan que la importancia de considerar que tanto antes como después del eclipse el tráfico se va a complicar en Mazatlán y sus alrededores, porque la gente estará moviéndose de un lugar a otro-

Muchos querrán salir de Mazatlán cuando termine el eclipse y otros intentarán regresar después de ver el eclipse en la zona serrana de Sinaloa (de Villa Unión hacia Durango, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León), no será fácil moverse.

En cuanto al tema de la ocupación hotelera, a estas alturas, será como encontrar una aguja en un pajar puesto que estará ligada la semana santa con la de pascua y esta con el eclipse que será el lunes día señalado para el regreso de las vacaciones escolares.

Obviamente ni por asomo los turistas dejarán el puerto antes de esa fecha, por lo cual la única salida será buscar en las redes sociales una de las muchas casas particulares que fueron puestas en renta, por cierto, para nada económicas, desde luego, el pretexto es por todo el periodo especial y la cereza del pastel, el eclipse.

Por otra parte, han llovido preguntas sobre la posibilidad de acampar en playas mazatlecas. ¡Lástima, Margarito, ¡eso no podrá ser!, las autoridades no permiten en ninguna época del año campamentos en sus playas.

En este tema hay un pequeño asunto que se convertirá en una pesadilla para las autoridades, no poca gente que cayó en los fraudes, sumados a los que estarán de entrada por salida, fijaron su postura que será un reto para el orden que se pretende.

La amenaza ya fue lanzada en redes sociales: “acamparemos en la playa, quieran o no, no habrá fuerzas del orden suficientes para que se nos impida, que se aguanten por no regular y permitir los abusos”.

Más claro ni el agua y están en lo cierto sobre que no habrá personal suficiente ni con la guardia nacional para cubrir la extensa playa de Mazatlán y evitar la invasión. Ya le contaremos cuando estemos nuevamente en tierra mazatleca.

Pero no se preocupen, cerca, muy cerca hay opciones.

Una más sobre hospedaje, se trata de un Tráiler Park de nombre San Fernando que ofrece un paquete para acampar el 8 de abril 2024 (día del eclipse solar) cuenta con regaderas, ⁠baño, ⁠espacio para acampar (no incluye tienda), ⁠wifi, ⁠seguridad, ⁠lentes para eclipse solar. Está ubicado en la avenida Tiburón sin número Sábalo Country, a tres cuadras de la playa. ¿El precio por persona? 499 pesitos.

Aunque el evento no tendrá costo, el cupo si será limitado y entre más rápido se haga el registro hay más probabilidades de alcanzar los mejores lugares.

Las zonas son las siguientes:

La zona número 1 es el Cerro del Crestón, la cual no es apta para personas que presentan problemas de movilidad, embarazo, vértigo o mala condición física, ya que se estará a una altura de 150 metros sobre el mar y para llegar ahí hay que recorre 745 metros de camino inclinado de terracería y 336 escalones.

La zona número 2 es la escollera y esta área no cuenta con restricciones de acceso. En ambas zonas se contará con baños, zonas de hidratación y objetos para visualizar el eclipse de manera indirecta, así como personal capacitado para asesorar sobre la observación segura y venta de alimentos.

A través de sus redes sociales, El Faro Mazatlán informó que el horario de la programación será de ocho de la mañana a dos de la tarde, aunque el eclipse ocurrirá a partir de las 9:51 a.m. y concluirá las 12:32 p.m., alcanzando su totalidad a las 11 horas con 7 minutos.

Liga de registro zona I:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclIqP9Wa4KI4nVqyO5iZddfWk7QzfnP5bI8fVoCuBGHoSHQg/viewform

Liga de registro zona II:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeClPN0W3LGFqZH3-H0xwl1iXsVty7udfABNjY05oO7jG2mWg/viewformSale

Todo esto, a tres semanas del evento. Mejor información estimado lector, imposible. Bien aprovechada nuestra visita a Mazatlán, donde no hay otro tema más importante que el eclipse del 8 de abril. Nos vemos en semana de pascua con la continuación de este trabajo. ¡Ah! muy importante, será el monitoreo del clima en días previos. Desde luego la esperanza es toparnos con cielos despejados. Cero nubosidades.