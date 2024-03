Conferencia en Mazatlán prepara a la ciudadanía para el eclipse total del 8 de abril

Mazatlán, Sin.- En preparación para el próximo eclipse total que cautivará los cielos el 8 de abril, la Sociedad Astronómica Mazatleca organizó una conferencia informativa el pasado fin de semana en la ciudad costera de Mazatlán.

La sesión, dirigida por el Presidente de la sociedad, David Esquivel, abordó diversos aspectos del fenómeno astronómico, desde su magnitud hasta los riesgos asociados con una observación sin precauciones adecuadas.

Puedes leer: Predicen comportamientos extraños de animales en el Eclipse Total de Sol

Esquivel destacó la importancia de comprender la rareza y la magnitud del evento, enfatizando que aunque los eclipses solares son fenómenos astronómicos relativamente comunes, los eclipses totales ofrecen una experiencia única que no se puede perder.

"Es un evento de mucha magnitud lo que estamos por presenciar, yo tenía 7 años cuando ocurrió el último eclipse y se pudo ver en Mazatlán, es una experiencia única para las personas y el 8 de abril del 2024 será una que no olvidarán por el resto de sus vidas", expresó Esquivel.

Sin embargo, también advirtió sobre los peligros de mirar directamente al sol sin protección durante el eclipse, ya que puede causar daños irreparables en la vista.

"Se puede ver siempre y cuando se tomen las medidas necesarias, no solamente voltear al sol y mirarlo como comúnmente piensan que es, si le podrán tomar fotos, no esperen que sean espectaculares, pero si se podrá, hay que procurar no mirar de manera directa el sol", señaló.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

Una de las recomendaciones principales del presidente de la sociedad fue la adquisición de lentes especiales para la observación del eclipse. Esquivel instó al público a obtener estos lentes solo de proveedores oficiales, advirtiendo sobre la proliferación de productos falsificados por parte de vendedores ambulantes y en redes sociales.

"La principal recomendación es ver este fenómeno con lentes especiales avalados por la Nasa, que los pueden encontrar en diferentes puestos y sitios oficiales, si los ven en redes que están en venta, siéntanse con el derecho de pedir la certificación y que les dé su fuente de ventas, los únicos lentes oficiales y autorizados por así decirlo, son los ISO 12312-2", agregó.

En cuanto a la ubicación para presenciar el espectáculo celestial, Esquivel aseguró que cualquier lugar en Mazatlán sería adecuado para ver el eclipse total. Sin embargo, señaló que se espera una mayor concentración de personas en las playas del puerto, donde se podrá disfrutar del evento con vistas privilegiadas.

"Cualquier lugar será bueno para ver el eclipse, pero la gran mayoría de las personas se concentrarán en las playas de Mazatlán", concluyó.