Central Unitaria de Vivienda pide despido de titular de Sebides

Culiacán, Sin. -Irrumpiendo en plena sesión del Congreso, la Central Unitaria de Vivienda pidió a los diputados que conforman la 64 Legislatura gestionar con el gobierno estatal la destitución de María Inés Pérez Corral, titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

En su exposición, el secretario general de la CUV, Juan Soltero, detalló que la funcionaria no ha tenido un buen desempeño en las atenciones para personas sin hogar.

Añadió que la funcionaria promete cosas que no se van a cumplir con el objetivo de evitar la movilización de las personas.

"Está engañando a la gente porque tiene dos características: ella es la ignorancia institucionalizada. Yo no tengo nada contra la gente que tiene oficios; el que sea es sumamente respetable, pero tú no puedes pretender que alguien que viene de los oficios, la vas a poner en una súpersecretaría y te va a responder a la altura de lo que se tiene que hacer. Por otro lado, su tacto político es totalmente equivocado. Es una persona muy soberbia que, aparte de eso, uno tiene que ir a decirle cómo se pueden hacer las cosas en el mejor lead, tienes que estar soportando su soberbia", dijo.

Soltero relató que cuando se presentó el desalojo de personas en la comunidad de Valle del Agua en junio de este año, ellos fueron quienes gestionaron los amparos.

Señaló que en esta situación, Pérez Corral se dedicó a hacer gestiones con líderes de colonias a los cuales catalogó como corruptos.

La propuesta

El secretario de la Central comentó que se ha planteado reiteradamente expropiar los bienes vacantes que se encuentran en Sinaloa para dotar a la población necesitada con viviendas.

"Hay casos donde los particulares que se dedican a especular están metiendo prescripciones en contra de instituciones financieras que, por la contradicción entre la banca comercial y la banca financiera, no hay quien responda. A qué me refiero, que a veces los dueños de los bienes son bancos en el extranjero que no les interesan esos bienes por el costo de operación de los juicios y los que custodian esos bienes con la banca privada nacional no pueden negociar tan fácilmente para vender de tal manera que cuando los privados que especulan meten este tipo de prescripciones ganan los juicios", dijo.

Soltero indicó que siete de cada 10 personas no pueden acceder a una vivienda en Sinaloa.

La irrupción

A eso de las 11:40, los integrantes de la CUV entraron al pleno de sesiones. "Ahora no traemos silbatos", dijo Soltero para posteriormente leer un documento donde reclamaba a los legisladores por la destitución de Pérez Corral.

Asimismo, señaló que los legisladores ganan 130 mil pesos mensuales pero quedaban a deber en su desempeño desde los curules.

Mientras tanto, los legisladores continuaron con la sesión como si nada pasara. Juan señaló que se escudaron en el protocolo para no atenderle. Después de eso, se acordó con el Secretario General del Congreso, José Antonio Río Rojo, tener una reunión al final de la sesión.