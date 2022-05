Caso Alfaro Gaxiola va para largo: Édgar González

La secretaría del Ayuntamiento recibió la notificación del dictamen final del Órgano Interno de Control sobre la investigación que se seguía al comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola por la presunta venta de ascensos y grados dentro de la corporación policiaca.

El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, explicó que de darse un resultado negativo con respecto a la investigación contra el secretario de Seguridad Pública municipal, será el mismo alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien determinará las acciones a seguir.

El Órgano Interno de Control había dado de plazo para este mismo viernes para dar un resultado de la investigación que le seguía al jefe policiaco por la presunta venta de ascensos y grados a policías, sobre todo a su hija y su yerno.

“El alcalde también sale hoy de la ciudad, va al tema del tianguis y posiblemente no sea eso, no creo, es un tema que él va a ver en su momento y hay que esperar, no hay aprisa tampoco sobre este tema. Más bien es un proceso no tan al vapor, hay que esperar, primero a que notifiquen y posteriormente ya que el alcalde tenga el tiempo y se reúna y haga una reunión en materia de seguridad pública y decida el caso”, explicó el funcionario municipal.

González Zatarain dejó en claro que no se trata de llegar a un acuerdo para la salida de Alfaro Gaxiola de la Secretaría de Seguridad Pública, sino es aplicar la ley y los reglamentos, por lo que no tratará de llegar a un acuerdo.

“No estamos deseosos de que le vaya mal para poderlo dar, como una cacería, no hay una cacería en particular no, por eso digo que con calma, regresando el alcalde ya que esté por acá”, manifestó.

Es delito el cohecho por los ascensos



Para el secretario del Ayuntamiento, la supuesta venta de ascensos y grados es un delito, y se califica como un cohecho, porque no puede decir la autoridad dame dinero y te doy un grado.

”Es un arreglo entre ellos pero también es un delito también, tanto el que toma el dinero como el que lo da, es un tema delicado para ambos y está en el Órgano Interno. Apenas en la denuncia se sabrá a quienes se lo dieron, ahí van a aportar las pruebas que es parte del procedimiento de la denuncia, habrá que esperar ahí que resulta, cuál fue el destino del dinero, y que la investigación apenas Rafa Padilla, quien es el que está en los careos y comparecencias y presentaciones”, manifestó.