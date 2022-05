Van contra Alfaro por caso de venta de ascensos en la Policía Municipal de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Este viernes a más tardar, el Órgano Interno de Control dará a conocer el dictamen contra el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, sobre la supuesta venta de ascensos o grados a elementos policiacos.

El titular del OIC, Rafael Padilla Díaz, informó que en esta misma semana será la audiencia sobre la investigación que se le sigue al ex director del Instituto Municipal del Deporte (Indem) Humberto Álvarez, y otros exfuncionarios más por la compra de camionetas a sobreprecio.

Dijo que este viernes se anunciará la calificación o el resultado de las investigaciones que realizó el Órgano Interno de Control, principalmente por la venta de ascensos a policías y otras más que se le siguen a Alfaro Gaxiola.

Agregó que el no haber acatado la orden de un juez, es otro procedimiento o investigación que se le sigue al jefe policiaco, es decir, se segmentaron las denuncias por los hechos.

“Lo que nosotros vamos a emitir puede ser una falta grave o una falta no grave o emitir un acuerdo de conclusión, por el momento, en caso de ser una falta administrativa grave o no grave, nosotros notificamos al denunciante y él tiene 5 días para impugnar esa calificación, en este caso el Presidente Municipal, que es uno de los denunciantes y en caso de que no se impugne, ya continuamos con el procedimiento”, explicó el funcionario municipal.

Indicó que de encontrarse alguna responsabilidad contra Juan Ramón Alfaro, se inicia un procedimiento administrativo que lo llevaría a notificarle un informe de presunta responsabilidad administrativa para que él tenga su derecho a su defensa.

Padilla Díaz rechazó decir si para defenderse, el comandante Alfaro Gaxiola tendría que dejar la Secretaría de Seguridad Pública.

Avanza caso Indem

El titular del Órgano Interno de Control, informó además que en el caso de la investigación de la supuesta compra de camionetas por parte de ex funcionarios del Indem, a los presuntos responsables se les notificó ya un informe, por lo que ellos tienen derecho a la defensa, es decir, habrá una audiencia para la defensa de ellos.

Padilla Díaz confirmó que el ex director del Indem, Humberto Álvarez, es uno de los presuntos involucrados en la investigación, además de otros ex funcionarios más.

Cuestionado si es sobre el caso de la compra de camionetas por parte del Indem, respondió: “Afirmativo. Tenemos que esperar la defensa, nosotros ya calificamos, hay que esperar

-¿Por qué se les está señalando algo irregular?

-El asunto es público, lo puedo decir, fue por la compra de camionetas, ya más detalles no puedo dar.

El funcionario municipal explicó que este caso llevará un procedimiento de responsabilidad administrativa, donde en caso de ser grave, se va al Tribunal y en caso de no ser grave, lo sancionará el mismo Órgano Interno de Control.