A Alfaro no se le niega asistencia a eventos: Ayuntamiento

Mazatlán. Sin-. Al comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola no se le niega la asistencia a los eventos, él puede asistir, aseguró el secretario del Ayuntamiento Edgar González Zatarain en torno a que no estuvo presente en el Lunes Cívico.

Aclaró que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres tiene la facultad de poderlo remover, ya que es un funcionario más, no lo ha hecho, porque ha dicho que es por el respeto a la investigación que está en proceso.

Dijo que la investigación continúa en el Órgano Interno de Control y cada día que pasa avanzan las mismas.

Y sobre la relación con Alfaro Gaxiola y el Gobierno Municipal, dijo que es de trabajo.

“Para serte sincero, cada quien en su área, ellos con los suyos, nosotros con lo nuestro, no nos crea problemas, la seguridad y los operativos siguen igual, no paran, ellos tienen su propia coordinación, ahí no nos metemos nosotros a moverle, quitarles o ponerle, ellos sabrán cómo se coordinan”, manifestó.

Y en caso de que Alfaro Gaxiola tenga que salir de la corporación policiaca, el Secretario del Ayuntamiento informó que el alcalde Benítez Torres ya tiene perfilado quien sería el próximo Secretario de Seguridad Pública Municipal.

Cuestionado acerca de las otras denuncias contra elementos policiacos y de tránsito que hay en el Órgano Interno de Control, el funcionario municipal adelantó que en este mes de mayo, los días 23 o 24 algunos de ellos tienen audiencia, otros el día 27.

Agregó que no solo son elementos policiacos y de tránsito que tienen audiencias, sino también funcionarios y exfuncionarios.

Los resultados de la investigación, se darán a conocer en su oportunidad, aseguró González Zatarain.

PARA SABER…

El alcalde Benítez Torres ordenó investigar tanto al Órgano Interno de Control como a Asuntos Internos al comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola por un posible desacato a una orden judicial. Durante el proceso, se abrió también la investigación sobre una presunta venta de grados y ascensos y que entre ellos, favoreció tanto a su hija como a su yerno.

El jefe policiaco ya acudió al Órgano Interno de Control a presentar su declaración.