Cambios en semáforo epidemiológico deja incertidumbre en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Al regresar Sinaloa una vez al semáforo epidemiológico naranja, como un estado que registra un alto nivel de contagio de coronavirus, los datos estatales presumen una baja en ocupación hospitalaria, pero un incremento en los nuevos casos confirmados que va de 89 a 92 casos por día.

Con el cambio constante que ha tenido Sinaloa a nivel federal, pasando del color naranja al amarillo en menos de un mes, ha quedado en la ciudadanía una incertidumbre de cuál es el panorama real de la contingencia sanitaria y bajo qué criterios se dictamina el cambio de color.

En los comentarios de ciudadanos en las redes sociales donde se emiten los reportes de salud, se plasma cómo en las personas poco a poco va disminuyendo la confianza hacia las autoridades estatales y federales, al tener en su entorno una realidad distinta.

El pasado nueve de noviembre se anunció a nivel federal que Sinaloa regresaba al color naranja y por parte de la Secretaría de Salud estatal no se dado a conocer que estrategias van a cambiar para que se regularicen los contagios.

Además de que, ya son varias las semanas en la que el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, dejó de llevar a cabo las ruedas de prensa semanales en la que se cuestionaba cada avance que había en la pandemia, dejando en inconformidad a la ciudadanía.

La crítica por la reapertura de antros, bares y estadios de béisbol no ha cesado por personas que consideran que esto no aporta para que disminuyan los contagios, ante la falta de responsabilidad de un gran número de ciudadanos que no acatan las medidas de sanidad.

Foto: Jesús verdugo │ El Sol de Sinaloa

En cuanto a decesos por coronavirus, en los primeros nueve días de noviembre han reportado que a plataforma se suben entre siete y 12 casos cada día, sin embargo, todavía siguen publicando casos que ocurrieron en otras fechas.

CIFRA OFICIAL

En Sinaloa la ocupación hospitalaria es del 23 por ciento, con 329 camas ocupadas, de las mil 417 unidades que hay en todas las instituciones de salud.

⚠Lunes 09 de Noviembre⚠#Covid19 🦠 Sinaloa



🚨HAY 86 NUEVOS🚨

Culiacán 35

Guasave 23

Ahome 11

Mazatlán 9

Rosario 3

Navolato 2

Sinaloa 1

Badiraguato 1

Angostura 1



Altas 18,095-91 nuevos

Culiacán 60

Ahome 15

Mazatlán 8

Guasave 6

Sinaloa 2



📌Más información @SaludSinaloaGob pic.twitter.com/lc1hYRG43e — Dr. Efrén Encinas Torres (@EEncinas_Dr) November 10, 2020













