Buscan que llegue a Mazatlán el apoyo del Impuesto al Hospedaje

Mazatlán, Sin.- Luego de que ya empezaron a regresar los congresos y convenciones al puerto de Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que siguen a la espera de que llegue el apoyo del Impuesto al Hospedaje, la parte que le corresponde a la ciudad.

Recordó que el compromiso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es que les darán a Mazatlán la parte correspondiente, lo que ayudaría a empujar el proyecto de la Oficina de Congresos y Convenciones.

También te puede interesar: Denuncian habitantes de El Rosario intento de desalojo

“No sé cuál sea, pero la que sea que nos autoricen para planear la Oficina de Congresos y Convenciones, porque cuesta mucho hacerla, no el edificio, el personal que ocupamos para viajar, para solicitar, atraer ese tipo de congresos”, dijo.

El alcalde Benítez Torres dijo que ya le urge ese recurso a Mazatlán, ya que la ciudad genera el 80 por ciento del Impuesto al Hospedaje.

“Yo no estoy pidiendo el 80 por ciento para Mazatlán, no sería derecho, yo sé que la Secretaría toma una parte, lo que tiene que ser para sus actividades, pero ellos no producen, producimos nosotros, en las ciudades”.

- ¿Cuánto sería lo justo para usted, alcalde, el porcentaje?

“Que ellos me propongan y yo acepto lo que sea, yo lo que quiero es que ese dinero ingrese sirva para promoción de Mazatlán, para lo que fue creado, promocionar Mazatlán como debe de ser y la otra, para la OCC”, explicó.

El alcalde aseguró que se captan unos 80 millones de pesos de Impuesto al Hospedaje al año, aproximadamente.