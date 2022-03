Denuncian habitantes de El Rosario intento de desalojo

Mazatlán. Sin-. Alrededor de 20 familias del municipio de El Rosario sufren por el intento de desalojo de sus terrenos por una persona que dice ser el dueño de éstos, a pesar de que ya tienen más de 10 años viviendo ahí y efectuaron la compra de los mismos.

Maribel Valdivia comentó que desde el 2010 compraron, a través de la Asociación Civil Ex Real de Minas, alrededor de siete hectáreas al señor Ignacio Vizcarra, ubicadas atrás de la granja avícola. Desafortunadamente el señor falleció y desde ese momento llegaron los problemas, pues dejó todo intestado.

También puedes leer: Pide el Químico a empresarios que se sumen al proyecto T-Mec

"El año pasado se presentó el hijo del señor Vizcarra, Roberto, como heredero y empezó a dialogar con nosotros, acudimos a reuniones, nos dijo que lleváramos todas las fichas donde presentábamos nosotros los terrenos liquidados, las firmó, pero después él ya no quiso saber nada de las fichas y a finales de año, en octubre, empieza a vender y en enero de este año me vendió dos terrenos míos", comentó.

Agregó que el supuesto "heredero" los acusa de invasores, aún y cuando la compras hizo de manera legal, pues recuerda que en aquel entonces hasta acudió el presidente municipal en turno a la entrega de los terrenos.

Mencionó que en ese mismo año entraron a un programa de vivienda en el INVIES, donde uno de los requisitos era tener liquidado el terreno, por lo que hicieron el esfuerzo de pagarlos. Local Festejaran en Mazatlán los 100 de fundación de la Asociación de Hoteles en México

"Hay una persona que dice ser dueño, pero hay un juicio testamentario, donde no se puede, él no es el dueño, porque son tres hijos, el señor se murió, quedó todo intestado, pero él ya va a tumbar casas y a amenazar a la gente", mencionó.

Dijo que ya han puesto denuncia en el Ayuntamiento de El Rosario y ante otras estancias estatales, pero de plano el asunto no avanza y mientras tanto el hijo hace y deshace con los terrenos.

"Me duele porque yo en mi terreno tenía árboles frutales, me los tumbaron, invadieron, me destruyeron todo. Los terrenos yo los tenía para mis hijos, nunca los quise vender porque era el patrimonio de ellos y otra persona ya me los vendió", dijo.

En aquel entonces los terrenos se los dieron en 10 mil pesos y ahora los comercializan hasta en 85 mil.

La señora Valdivia indicó que son alrededor de 20 familias las que están en esta situación, pero se sabe que hay más afectados, incluso hay algunos que ni cuenta se han dado pues no acuden con frecuencia a los terrenos, por lo que espera que más familias, al enterarse de la situación en los medios de comunicación, se unan para solucionar el problema.