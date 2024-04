Buenos pronósticos del panorama climático, la cuenta regresiva más cerca de la hora clave

Mazatlán, Sinaloa.- Como dice el dicho popular: “no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla”. El día de mañana, lunes 8 de abril de 2024, quedará marcado en la historia de Sinaloa, el cumplimiento de la previsión de los especialistas, sobre el espectáculo que representará el eclipse total de sol a observarse en varios estados, entre ellos Sinaloa, especialmente en el sur de la entidad, donde tendrá la calificación de un cien por ciento

Mazatlán, San Ignacio, El Rosario, Concordia y Escuinapa, tendrán una noche extra completa, pero corta, y en el resto de la entidad variará pero sin llegar al máximo. Por razones lógicas que ya mencionamos en artículos anteriores, la Perla del Pacífico, se ha convertido en la estrella del espectáculo.

Afortunadamente, los pronósticos del clima son excelente. Hoy todo el día con muchas nubes, pero según los últimos reportes, mañana será un día soleado con temperatura máxima de 24 grados.

Al momento de redactar estas líneas, tras nuestra caminata desde olas altas hasta el Valentinos (solo de ida), a nuestro retorno al centro de la ciudad, contabilizamos 32 autobuses estacionados en torno al palacio municipal y cientos más en zonas aledañas al paseo costero.

Antes de continuar, permítanos pasarle al costo un apunte que nos llegó a nuestro correo personal, se trata de una información proporcionada por el cronista de Mazatlán, Enrique vega Ayala, quien hace recuento de los eclipses vividos por los porteños.

¿Cuántos eclipses se han visto en Mazatlán?

De 1857 a la fecha, en Mazatlán se tiene el registro de observación de cinco eclipses totales o parciales, previo al que se observará el 8 de abril de 2024. El 25 de marzo de 1857 se presentó un eclipse total que fue visible en Mazatlán durante 2 minutos con 24 segundos, entre las 16:07:44 y las 16:10:08 horas. La gente que a esa hora caminaba por las calles se aterrorizó durante el momento de oscuridad total. Algunos corrieron en diferentes direcciones y otros se postraron para pedir misericordia. En el año 1900 a las 6:12 a.m. con un oscurecimiento del 98% se presentó el segundo eclipse y la nota curiosa del caso fue que el amanecer se dio 2 veces, el primero por donde siempre y el segundo por el lado opuesto, por el poniente.

Apunta en su crónica que en el año de 1923, el 10 de septiembre, hacia las 14:30 horas, durante 2 minutos, el sol presentó una forma de arco invertida y fue muy llamativa la alta visibilidad que alcanzó el planeta Venus en ese momento de oscurecimiento. El eclipse del 7 de marzo de 1970 en Mazatlán fue un eclipse parcial de magnitud 3,6964, su punto máximo fue a las 10:26, hora local, cuando el 62,68% de la superficie del sol fue cubierta por la sombra de la Luna.

Y, finalmente, en 1991 se presentó cielo nublado en Mazatlán, estaba previsto que el eclipse crucial iniciaría a las 10:32 a.m. y el momento cumbre, el oscurecimiento total al 100% estaba programado para las 12:01 p.m. Las crónicas de esa época, anota Enrique Vega, particularmente las de Francisco Chiquete, dicen que la oscuridad se vio y cimbró a todo mundo, pero el dato curioso que él menciona es que ese día para la mayoría fue imposible ver al Sol y la Luna juntarse, sin embargo, a las 6 de la tarde el Sol brillo con toda intensidad.

Ahora vámonos a lo de mañana, sin faltar detalles anotados por el periodista esta mañana, relacionado con asuntos que tienen que ver con lo que vendrá a partir de horas más tarde, especialmente por la noche.

En primer lugar, los datos del tiempo: a las 9:51:23 horas, el disco lunar hará contacto aparente con el sol. A las 11:07:25 horas iniciará la fase de totalidad; a las 11:11:45 horas, fin de la fase de totalidad, la duración será, pues de 4 minutos 20 segundos en Mazatlán. A las 12:32:09 final del evento, el disco lunar dejará de hacer contacto con el sol.

La espera ha terminado, mañana es el gran día

Al respecto, la Sociedad Mazatleca de Astronomía, envió el siguiente mensaje a ciudadanos que nos visitan de otros estados y países, dice así: la cuenta regresiva ha terminado. ¡A cada uno de ustedes que ha viajado desde los rincones de la tierra, les ofrezco la más cálida de las bienvenidas!

A todos los cazadores de eclipses que han llegado hasta aquí, saben que la mejor parte de este evento celestial no es el breve sumergimiento en la oscuridad, sino la luz de las amistades que creamos y nutrimos. Compartamos historias, experiencias y la emoción de la anticipación mientras estamos juntos, con los ojos en el cielo y los corazones abiertos.

Mazatlán es más que solo un lugar en el mapa; hoy, se convierte en un faro para soñadores, aventureros y aquellos que encuentran belleza en el cosmos. Que este eclipse sea un recordatorio del increíble mundo que compartimos y de las conexiones que trascienden la distancia y la diferencia. Bienvenidos a Mazatlán, mis amigos. Que este eclipse sea un capítulo inolvidable en su viaje, lleno de alegría, asombro y camaradería.

Mientras que este fenómeno es todo un manjar para los dedicados a las ciencias espaciales, para la ciudadanía en especial, no va más allá de la curiosidad luego de enterarse a través de tanta información de lo que sucederá en el apogeo del fenómeno, ya de sobra abordado en este mega reportaje.

Medidas de seguridad durante el eclipse

La información obtenida en el ayuntamiento de Mazatlán señala que el operativo de seguridad implementado durante Semana Santa y Pascua permanecerá hasta el 8 de abril. Cuerpos de auxilio, protección civil, corporaciones de los tres niveles de gobierno continuarán las acciones hasta el día del eclipse para salvaguardar la integridad de todos los observadores.

Y algo muy importante e interesante: el ayuntamiento se asegurará de que el alumbrado público permanezca apagado en esos sitios y en todo el paseo costero para que la observación sea completa, además a lo largo del malecón se instalarán estaciones de observación y en algunos parques como el parque central y espacios deportivos se acondicionarán para que los astros fotógrafos puedan hacer su trabajo en orden y seguros con su equipo obtengan las mejores tomas.

Y aún más: se instalarán decenas de telescopios en esa zona para observación del público, así como se cerrará a la circulación vehicular todo el paseo costero desde Valentinos hasta el Faro desde las 4:00 horas para que todo el malecón sea únicamente para observación sin riesgo de accidentes.

La estimación de las autoridades en cuanto a la derrama económica es de mil millones de pesos, considerando el periodo de Semana Santa y la actual Semana de Pascua, más el acontecimiento del día de mañana, aun cuando mucho turismo será de un solo día debido a que el puerto tendrá un 100 por ciento de ocupación hotelera, es decir un lleno total.

Como medidas complementarias, aunque en general son normas permanentes, los restaurantes de playa trabajarán en los horarios de costumbre lo mismo que las bandas de música, hasta las 10 de la noche, de esa hora en adelante, la fuerza pública integrada por las diferentes corporaciones policiacas, vigilarán que nadie invada las playas más allá del horario establecido para liberar el acceso de las 4 de la mañana en adelante.

Complicada tarea, tomando en cuenta que muchos autobuses llegarán a Mazatlán por la noche de hoy y madrugada de mañana. Los responsables de los negocios al pie de playa, coincidieron en señalar que es frecuente que la policía arreste a gente que no respeta las normas. También comentaron que debido a esta inusual situación, contrataron guardias privados para cuidar el mobiliario que diariamente resguardan prácticamente a la vista de la gente.

Para terminar, no está de más recordarles a nuestros lectores, estar muy atentos con los menores de edad, de protegerse los ojos mediante las medidas de seguridad que una y otra vez han divulgado redes sociales y medios como para los que colaboramos. Lentes certificados es la mejor opción y aun así procurar que la técnica para ponérselos y quitárselos sea la correcta. ¡Ah! Y olvídese de las tonterías que circulan en redes sociales amarillistas, los eclipses, salvo la protección de la vista, para nada causan situaciones negativas. No le hagan caso a vividores como Jaime Mausán, palabras de uno de los conferencistas que escuchamos. Olvídense de los astrólogos y confíen en los astrónomos y astrofísicos.

Y bien, a descansar en espera del Gran Eclipse para ponerle fin a este arduo pero placentero trajinar. Estaremos en la Facultad de Ciencias del Mar de la UAS, desde las 8 horas. No sin antes comentarle que la tarde-noche de ayer para miles de personas será inolvidable. ¿La causa? Tras finalizar la tanda de conferencias y de un espectáculo artístico en el que destacó un número de danza bajo las notas de la novena sinfonía de Beethoven en el Angela Peralta, una callejoneada hasta la llamada Liverpool, se convirtió en espectacular mini carnaval, en el que desde luego retumbo la tambora sinaloense. Narrar paso a paso lo que vivimos y sentimos, pese a que nos dedicamos a escribir, solo podemos preguntarnos ¿cómo narrar tan emotivo evento?.