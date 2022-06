Brota el drenaje en las calles de la colonia Villa Galaxia

Mazatlán, Sin.- Pareciera que acaba de llover en la colonia Villa Galaxia, con las calles encharcadas y el chorro de agua "corriendo" como arroyo cuadra tras cuadra. Pero el mal olor que emana de la corriente delata que se trata de una fuga de aguas negras.

Desde el jueves pasado, una alcantarilla ubicada en la esquina de las avenidas México 68 e Independencia, empezó a brotar como fuente y la presión es tanta que los residuos llegan ya hasta la calle Pérez Arce, en la colonia Antonio Toledo Corro.

"Lleva desde el jueves. Nosotros ya lo hemos reportado y no nos hacen caso, el otro día vinieron los de Jumapam, pero dijeron que no podían hacer nada hasta que no se reportara, pero ya lo reportamos, les dije", comentó la señora Vicky.

Con la pasadera de carros, se remueven las aguas y salpican a las casas y comercios que están al pie de la avenida, también a los transeúntes que van por las banquetas.

"No se aguanta la peste. Pasan y pasan los carros y salpican, está muy transitada la avenida", agregó.

Berenice, comerciante afectada, considera que si los trabajadores de la Jumapam observan o se dan cuenta de que hay una fuga, deberían de arreglarla sin esperar a que les pasen el reporte o cuando menos ellos pasar el dato a sus superiores. Pues nunca falta la excusa de "no podemos arreglarlo porque no traemos la orden", a pesar de estar viendo la gravedad del asunto.

"Por qué tienen que ser así, si es su trabajo, reparar las alcantarillas, está muy mal eso, es un caos ¿qué están haciendo las autoridades", cuestionó.

Añadió que la última vez que reportaron les dijeron que tenían que esperar tres días más, porque solo había dos máquinas para desazolvar.

"Que teníamos que esperar tres días, porque nada más había dos carros ¿y todo lo que le quitan a uno de impuestos? para el recibo sí están buenos, a mí se me vence el día 25 y si lo quiero pagar ese día me la cortan y ya me están cobrando la reconexión, para eso sí están buenos", añadió.

Problema

Las vecinas estiman que la tubería hidrosanitaria ya tiene más de 40 años de servicio, y por la antigüedad, temen que ya haya colapsado, pues las fugas son muy constantes, cuando no es de agua potable es de drenaje.

Además, no solo brota drenaje de la alcantarilla, también de la banqueta y del registro de un expendio de servicios que está en esa misma dirección.