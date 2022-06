Claman familias desplazadas por los servicios públicos básicos

Mazatlán, Sin.- Hace cinco años, obligada por el ambiente de violencia que se vivía en la sierra de Sinaloa, doña Martha se vio obligada a huir de su natal Pánuco, Concordia.

Llegó a Mazatlán en busca de una nueva oportunidad; sin embargo, no ha sido fácil adaptarse al clima ni al ritmo de vida en la ciudad.

Aquí en el puerto, junto con cientos de familias en condición precaria, ha padecido la apatía de las autoridades y de los propios mazatecos por el simple hecho de ser desplazados y exigir una vida digna.

Apenas el año pasado fue beneficiada con un lote en el fraccionamiento CVIVE, ahí construyó su jacalito y pese a que cada día es más insostenible seguir pagando la renta de una casa, no ha podido mudarse a su nuevo hogar, pues el terreno está en condiciones inhóspitas: sin agua, sin drenaje y sin luz.

"Está haciendo mucho calor, ni para poner un abanico, sin agua para bañarse o lavar ni drenaje para ir al baño, nada", expresó.

SE MANIFIESTAN

Al grito de ¡lotificación, agua y drenaje! Cientos de desplazados por la violencia y que radican en Mazatlán, Villa Unión, Concordia y El Rosario, protestaron con una marcha pacífica, desde El Valentinos hasta el hotel The Inn, por los servicios públicos básicos.

Y es que desde el mes de febrero inició la introducción de estos servicios para 105 lotes que ya fueron asignados a igual número de familias; con tarimas de madera, hule, lámina y cartón, las familias construyeron sus casitas, pero no han podido habitarlas debido a que los trabajos no se han terminado, ha pesar de que ya pasaron casi cuatro meses.

"No queremos pelearnos con el gobernador, es nuestro amigo, nosotros votamos por él, por López Obrador, pero alguien no cumple, o es de él o son sus funcionarios, porque desde el 26 de febrero dio la orden de lotificar mil 200 terrenos aquí en Mazatlán, Concordia y Villa Unión y dio la orden que se iniciarán los servicios, se iniciaron, pero van dos calles apenas en tres meses, no se ve voluntad política de sus funcionarios o del gobernador", expresó Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense.

Agregó que el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel era gente clasista y que el actual presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se ha convertido en lo mismo y se volvió completamente adverso a la gente que menos tiene, por ello cuestionó "¿dónde están primero los pobres?", como tanto lo promulga la 4T.

"Es gente que merece vivir dignamente como todo individuo en este país, en este estado", agregó.

Mencionó que mucha gente quiere regresar a sus lugares de origen porque simplemente no han logrado adaptarse a la vida en la ciudad, que por cierto es mucho más cara que en la zona rural; sin embargo, aseguró que aún no hay las condiciones para su retorno, no es solo regresar y ya, sino que también se tiene que ver el tema del trabajo, la educación, la economía y por supuesto la seguridad.

"El trabajo es muy limitado, las mujeres, la mayoría son trabajadoras domésticas y los hombres se van a la construcción, son discriminados, la gente no les quiere dar trabajo, ¿de dónde vienen, porque se vinieron? Les cuestionan, es gente que no se vino, es gente que fue expulsada de su tierra", mencionó.

REUNIÓN

Desde el primer trienio y hasta la fecha, nunca han tenido una audiencia con "el químico" Benítez Torres, pues este nunca los ha querido recibir. Por Exigencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el día lunes 13 de junio están citados a una reunión en el Ayuntamiento, pero no es seguro que él se presente.

Recordar que el munícipe incurrió en una violación sistemática de los derechos humanos, incluso la CEDH emitió una recomendación en la que dice que la actitud de la autoridad destinataria (el presidente municipal) evidencía una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra el desprecio a la obligación que tiene de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.