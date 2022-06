Bajos sueldos ocasionan escasez de personal en la hotelería

Mazatlán, Sin.- Baja salarios y largas jornadas de trabajo provocan la escasez de mano de obra en la hotelería de Mazatlán, pues muchas personas prefieren no trabajar en los establecimientos de hospedaje.

Usuarios de redes sociales de El Sol de Mazatlán opinan que sí hay trabajo en los hoteles, pero que pagan muy poco, son muchas horas, pésimo ambiente laboral y contratos eventuales.

También puedes leer: Tiempos difíciles en la hotelería de Mazatlán; escasea la mano de obra

Expresaron que la única forma de que los hoteles no batallen para encontrar personal es pagar lo justo por esos empleados que trabajan por unos sueldos precarios.

Un cocinero indicó que prefiere buscar empleo en otra cosa que trabajar en un hotel 12 horas por un sueldo y ambiente laboral desagradable.

"Yo conozco muchos que tienen esa licenciatura, optan por trabajar en otros lugares, pues el sueldo es bajo, el trabajo esclavizado, horas extras, sin sueldo", señaló Arq. Francisco Lem.

Local Sector turístico no baja la guardia de cara a vacaciones de verano

"Parece que existiera una campaña nacional en contra de dar propinas, ahí están las consecuencias, a mí ya no me interesa trabajar solo por el sueldo, la gente nunca va a reconocer que nuestra fuente de ingresos es 20% sueldo y 80% propina", dijo Ángel del Valle.

"Ahí no podemos competir ni siquiera con los sueldos de Puerto Vallarta o Los Cabos y aunque siempre trabajamos por un bajo sueldo, es porque también a los patrones les conviene, ya que las prestaciones son las más bajas de cualquier ramo, pero si no hay propina no nos interesa", agregó.

Se van de Mazatlán

Los sueldos hoteleros de Mazatlán son los peores en la República, afirmó Jesús Reyes, ya que las personas que quieren trabajar de eso y son jóvenes, optan por ir a otros destinos como Los Cabos o Cancún".

"Siguen pagando una miseria y tratando mal a los trabajadores, así no se llega a ningún lado", agregó.

"Pagan muuuuy mal, los licenciados en turismo originarios de ahí tenemos que trabajar en otras ciudades porque se toman muy en serio el "aquí hasta un pobre se siente millonario" y pues no", señaló por su parte Elena Medina.