Tiempos difíciles en la hotelería de Mazatlán; escasea la mano de obra

Mazatlán, Sin.-El campo laboral está abierto en todo Mazatlán y la hotelería es una rama muy importante, que mantiene activo al puerto, sin embargo, hay poca demanda de personal, pues paradójicamente no hay gente que quiera trabajar en este sector.

José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, aseguró que en los últimos meses han batallado para la contratación en puestos como camaristas, recepcionistas y cocineros, sobre todo cuando se aproxima la temporada de alta afluencia turística. Como ahora sucede, con las vacaciones de verano.

Expresó que en el caso de las universidades, desde el 2015 la matrícula de estudiantes en la licenciatura de Turismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa bajó alrededor de un 10%, mientras que las vacantes operativas optan por otras ramas, como la construcción.

“En Mazatlán hay mucho trabajo, hay que decirlo, en el área de la construcción, en el área inmobiliaria; en el restaurantero, hotelero también, y sí, definitivamente, hay limitaciones de personal que de alguna manera puede trastocar el servicio como tal”, dijo.

Señaló que la hotelería no trabaja a la par del resto de las profesiones, ya que sus horarios van contrarios, e incluso, se tiene que dar las 24 horas, los 7 días de la semana, algo que no le gusta a la mayoría de los trabajadores.

“El tema de hotelería es complejo, demandado por los tiempos, trabajamos diferente a los demás, cuando todo mundo se divierte, es cuando aquí se trabaja 24/7, 365 días del año, cuando todo mundo quiere ir a la playa, nosotros no podemos, no es fácil, no a todo mundo le gusta esta situación”, expresó.

En Mazatlán hay 13 mil habitaciones hoteleras, las cuales se mantienen al 100% en temporadas vacacionales fuertes como Semana Santa y verano.

El turismo no deja de llegar a Mazatlán los fines de semana. Foto: Fausto McConegly| El Sol de Mazatlán

BUSCAN RECONQUISTAR A ESTUDIANTES

Manguart Sánchez señaló que este problema es generalizado en toda la industria hotelera en Mazatlán, pues la gente se inclina por carreras industriales, ingenierías y mecánicas.

Por esta razón, en los próximos días buscarán acercamiento con las escuelas técnicas y universidades con carreras relacionadas al turismo, para reconquistar a las futuras generaciones con incentivos, para retomar todo lo bueno que tiene el turismo y el futuro que tiene en Mazatlán.

La carrera de Licenciatura en Turismo en la UAS tiene una duración de ocho semestres. El egresado estará capacitado para proponer modelos de planeación y operación turística que consideren los procesos de innovación que implica la competencia internacional y las exigencias del desarrollo nacional y regional.