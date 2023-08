Bache causa conflicto a conductores en el residencial Las Higueras de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Desde hace más de 6 meses, un enorme bache ha estado causando problemas a los vecinos de la avenida Las Higueras, ubicada en el residencial del mismo nombre.

Los vecinos del asentamiento aseguran que la situación ha causado problemas, pues muchos carros no pueden pasar por el lugar de manera segura debido a que en varias ocasiones estos han quedado atascados en medio de la calle por tratar de sacarle la vuelta al bache por el riesgo que este representa.

"Ya van varias veces que le quieren sacar la vuelta al bache tan grande que está en medio de la avenida, pero como la calle es muy angosta no se puede transitar con un carro de manera normal y se quedan atascados ahí en la parte en la que hay baches y terracería. Eso le ha pasado de manera frecuente a los vecinos de aquí, prefieren irse por otro lado porque es muy peligroso, los accidentes no dejan de pasar por culpa de ese pozo tan grande", comentó Irma Morales, vecina de la calle del residencial.

Aseguró que en más de una ocasión los daños materiales no han sido los únicos, pues recuerda en la ocasión en la que un joven no miró el pozo y termino con múltiples heridas en uno de sus brazos y una sutura en una de sus cejas a consecuencia de no haberse percatado.

"No se me olvida que el muchacho venía manejando por aquí y termino todo raspado del brazo, cuando cayó de frente término con una herida profunda en su ceja, necesito que lo cocieran, y una llanta de la moto termino ponchada, no es la única vez que se han accidentado, ya van varios que resultan heridos", agregó.

Los vecinos estiman que van al menos 15 accidentes ocurridos en la zona en los más de seis meses que tiene esta problemática.

A pesar de los múltiples reportes que se han realizado a Obras Públicas, los habitantes de la zona afirman que nadie ha acudido a revisar la problemática.

"Desde que un carro se quedó estancado ahí les llamamos porque sabíamos que era cuestión de tiempo para que ocurrieran más problemas así, pero nadie ha venido, no le han dado seguimiento a nuestros reportes".

EL ORIGEN

Los vecinos del lugar aseguran que esta afectación surgió a causa de las constantes fugas de aguas residuales que hay en el lugar, y que todo comenzó como un pequeño bache en medio de la calle que nunca fue atendido.