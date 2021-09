Ayuntamiento de Mazatlán se niega a rendir cuentas del caso Nafta

Mazatlán, Sin.- Con el argumento de que no se trata de un acto administrativo que trascienda públicamente, el Ayuntamiento de Mazatlán le negó a Observatorio Ciudadano el dictamen de pago que presentó la Comisión de Hacienda del Cabildo y el convenio de pago que realizó con la empresa Nafta Lubricantes, asunto vinculado con la resolución del juicio 1981/2014 de la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa.

Observatorio Ciudadano solicitó copia digital de ambos documentos, así como copia de la convocatoria que se envió a los miembros de Cabildo para la sesión ordinaria No. 66 del pasado 22 de julio, donde se aprobó el dictamen de pago a favor de Nafta, esto por Transparencia, a través de la plataforma Infomex Sinaloa.

La respuesta del Ayuntamiento de Mazatlán a estas solicitudes fue la siguiente: “A lo cual me permito comunicarle: que no es procedentes su petición, toda vez que no se trata de un acto administrativo que trascienda públicamente.”

Con respecto al convenio de pago, la autoridad municipal considera que “no forma parte de los actos administrativos que inciden en la esfera jurídica de la sociedad y, por ende, material de rendición de cuentas”.

El documento entregado a Observatorio Ciudadano, refiere que en todo caso, será la decisión que tome el Ayuntamiento funcionando en Cabildo, el acto jurídico con trascendencia pública, y en consecuencia, de obligada rendición de cuentas.

La postura de OCM es que todo lo relacionado con el caso Nafta Lubricantes es de interés público, ya que para el cumplimiento de la sentencia de pago se usará recursos públicos.

“Consideramos procedente y necesario que el Ayuntamiento de Mazatlán no sólo entregue esta información, sino que transparente bajo el principio de máxima publicidad todo el proceso de pago, ya que dichos pagos se realizan mensualmente con el presupuesto de todos, peso a que el convenio no es público. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer las condiciones en que se firmó ese acuerdo”, se lee en el documento difundido por OCM.

Observatorio Ciudadano exhortó al Ayuntamiento, como sujeto obligado, a entregar la información solicitada, como parte del derecho a la información pública establecido en el artículo 6to. Constitucional y el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.









