Es excesivo el gasto en viajes del Químico: Observatorio Ciudadano

Mazatlán, Sin.- Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, cuestionó el gasto excesivo en los dos viajes que ha realizado este año el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, y exigió una rendición de cuentas por parte del presidente municipal, que incluya los resultados y beneficios de esas salidas.

De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de la Presidencia del Ayuntamiento de Mazatlán, vía acceso a la información, en ambos viajes se erogaron 176 mil 187 pesos, que representa el 25.7% del dinero destinado a viajes durante todo el 2020, y el 35% del gasto por viáticos de 2019, en el que se hizo 23 viajes.

“Qué resultados vamos a tener como sociedad de esos viajes, no tenemos un informe de cuáles son los beneficios que tenemos derivado de estos viajes que se hacen, y el segundo punto que veo, es que uno de los viajes no tiene nada qué ver con asuntos de gobierno, ya que se está convocando a candidatos ganadores de un partido, por qué lo tenemos que pagar nosotros como sociedad”, expresó.

El primer viaje fue el 01 de julio con destino a la Ciudad de México para asistir a un encuentro con presidentes (as) municipales electos de Morena, en el que se compartieron experiencias de gobierno, en esa salida el alcalde gastó 47 mil 851 pesos. Y la segunda salida fue a San Luis Potosí, para asistir a la reunión de Nasco (Nort American Strategy for Competiteveness) donde se expondrían acciones y estrategias de competitividad, la cual se llevó a cabo del 21 al 23 de julio.

Gustavo Rojo calificó de excesivo el gasto de hospedaje, transportación y alimentos, ya que tan sólo en 12 comidas que se hicieron en ambos viajes, se desembolsaron 31 mil pesos, mientras que en avión y hospedaje 66 mil 740 pesos, registro y pago de membresía 72 mil 862 pesos, costo por casetas 2 mil 720 y consumo de gasolina 2 mil 650 pesos.

“Más allá de los topes de gasto, no es posible que esté gastando tanto dinero en hospedaje y en transportación, porque no tenemos un tabulador de gastos de viajes, son a discreción los gastos”, apuntó.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Lamentó que no haya una regulación en el tema de gastos de viáticos ni en el municipio ni a nivel estado.

“Que yo sepa no hay topes ni en el estado, precisamente el año pasado canalizamos el viaje a España, estábamos viendo qué regula en el estado los gastos de viajes y no hay, la única normatividad que pudimos encontrar es a nivel federal, es la única, pero a nivel estatal o municipal no encontramos regulación en el tema de gasto de viáticos”, indicó.

Refirió que mientras no se tenga un tabulador de hasta cuánto está permitido erogar en los viajes tanto para transportación, hospedaje y alimentos, seguirá habiendo excesos en los gastos, y si a eso se añade que no se tiene una rendición de cuentas adecuada sobre los resultados y beneficios de las salidas, continuarán los viajes que no tienen nada que ver con asuntos de gobierno.

“No tenemos una rendición de cuentas adecuada, sabemos que se tienen que hacer viajes de promoción, pues sí, viajes que tengan que ver con gobierno, pero qué saca la ciudadanía de eso viajes, es lo que pedimos, rendición de cuentas”, concluyó.









