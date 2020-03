Se ‘acaban’ cubre bocas y gel antibacterial

Mazatlán, Sin. - Luego de que se anunciara el primer caso de coronavirus en el estado de Sinaloa, la demanda de cubre bocas y gel antibacterial se incrementó en un 100%, incluso se habla ya de un desabasto de estos productos en algunas farmacias del puerto.

Muy pocos saben que usar cubre bocas no es preventivo contra el coronavirus, sino más bien son de utilidad para quienes que ya están enfermos, para los que presentan los síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar o para quienes conviven con personas infectadas.

El gel antibacterial, a base de alcohol, sí es muy recomendable, además de lavarse las manos con agua y jabón las veces que sean necesarias.

En Farmacias Similares han racionado la cantidad de productos por cliente; sólo se permite la adquisición de tres paquetes de cubre bocas por persona.

Agustín, empleado de una Similar, dice que desde el viernes, cuando se dio a conocer el primer caso en el estado, se incrementó la demanda, pero más allá de usar cubre bocas, dice que lo recomendable es vitaminarse.





Se tiene que regular, no puedes dejar a toda la gente desprotegida, pero los cubre bocas no son preventivos, es para la gente enferma o si se convive con una persona enferma. Lo que se recomienda es vitaminarse, en específico con vitamina C, sino con algún multivitamínico

Agustín Empleado de Farmacia Similar





En algunas sucursales de farmacias Guadalajara ya no hay ni una sola pieza de cubre bocas; además de la gran demanda que tuvieron en los últimos días, hay un desabasto por parte de los proveedores.

La misma situación ocurrió en EcoFarmacia, Verónica comenta que fue cuestión de horas para que se terminaran, incluso una clienta se llevó todos los que le quedaban.





La gente enferma está procurando el cubre bocas y ya les quitamos la oportunidad de que ellos se protegan, hay que ser consciente que es para la gente enferma

Verónica Empreada de EcoFarmacia





Reiteró que si se trata de prevenir el virus, es mejor consumir vitaminas.

Aseguró que los precios se mantuvieron y que no habrá surtido hasta nuevo aviso.

Precios

Cubre bocas reforzado, 5 piezas: 15 pesos

Cubre bocas sencillos, 10 piezas: 10 pesos

Gel antibacterial de bolsillo: 10 pesos

Gel antibacterial 1 litro: 120 pesos









