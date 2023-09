Ayuntamiento condona deuda millonaria del Instituto de Cultura y el rastro

Mazatlán, Sin. -Por mayoría de votos, el Cabildo aprobó condonar en su totalidad el adeudo del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, y El Rastro, a favor del Ayuntamiento de Mazatlán.

La votación se llevó a cabo durante la sesión ordinaria número 46, luego de que la Comisión de Hacienda, coordinada por el regidor, Bernardo Alcaraz Conde, presentara el dictamen al cuerpo edilicio.

Condonación

La condonación al Instituto de Cultura fue por 14 millones 988 mil 358.40 pesos y al Rastro Municipal por un millón de pesos.

"En caso de ser aprobado, se proceda a cancelar tales partidas pendientes por recuperar de los registros contables de la Tesorería municipal y se informe a la Auditoría Superior del Estado a efecto de que sean solventadas las observaciones que realizó dicho órgano fiscalizador", leyó en el dictamen Alcaraz Conde.

El dictamen fue aprobado por mayoría. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Votación

Votaron a favor el alcalde Edgar González Zatarain, la síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, además de los regidores Jesús Osuna Lamarque, Jesús Sandoval Gaxiola, Roberto Rodríguez Lizárraga, María Esther Juárez Nelson, Paulina Heredia Osuna, Alcaraz Conde y Georgina Quintana Pucheta.

Votaron en contra Reynaldo González Meza, América Carrasco Valenzuela, Francis Osuna Velarde y Martín Pérez Torres.

Adeudos desde el 2020

Entrevistado al finalizar la sesión de Cabildo, el alcalde mencionó que la condonación fue una observación que hizo la ASE de estos préstamos que se realizaron desde el año 2020.

"Se sobrepasaron lo presupuestado, tenían un monto, un presupuesto y gastaron de más, les prestaba el municipio y se lo tenían que regresar, pero como Cultura está tronado y no te va a pagar, la ASE te observa y te dice 'cóbrale o condónale', pero eso no puede quedar así, como que me lo sigues debiendo", explicó.

En pocas palabras, dijo, para que las paramunicipales saldaran el préstamo iban a pedir dinero otra vez al Ayuntamiento y eso era una simulación.

Este tipo de condonaciones, añadió, no son nuevas, ya se han hecho anteriormente con Jumapam, el extinto Acuario y también con Cultura.

El munícipe aseguró que esta condonación no tiene nada que ver con las denuncias existentes contra los exfuncionarios del Instituto por dejar deudas millonarias y faltante de equipo, no los exime de responsabilidades.