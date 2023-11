PAS y partidos tienen derecho a formar alianza: Rocha Moya

Culiacán, Sin. -Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD llegaron a la ciudad de Culiacán para formalizar alianza con el Partido Sinaloense. Sobre esto, el gobernador Rubén Rocha Moya comentó que las fuerzas políticas están en su derecho de unirse.

Es preciso mencionar que la alianza entre las fuerzas políticas opositoras a Morena es algo que se viene tratando con anterioridad, pero hoy se unieron formalmente.

Rocha Moya comentó que parte del ejercicio democrático es la incertidumbre y que bajo estas condiciones está el voto que otorgará la gente el próximo 2 de junio, cuando se elija al nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, diputaciones federales e integrantes del Senado.

“Tienen toda la libertad de hacer sus alianzas con quienes ellos estimen pertinentes. Mi respeto para lo que haga la alianza opositora. Si no hay incertidumbre, no hay democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que no se sabe qué va a pasar”, dijo.

Cuén al Senado

Derivado de la reunión que sostuvieron los líderes políticos nacionales con el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, trascendió que este último competirá por un lugar en el Senado, representando el distrito 07.

Sobre esto, Rocha dijo que cualquiera está habilitado para competir en el proceso electoral. Afirmó que ese es un derecho que no puede ser revocado.