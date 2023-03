Atentado contra empresario pone en alerta a Mazatlán: Coparmex

Mazatlán, Sin.- El ataque a balazos en contra de un empresario pesquero en Mazatlán el miércoles pasado, donde resultaron heridos tres turistas canadienses, pone en alerta a la ciudad, manifestó Fernando Valdez Solano.

El presidente de Coparmex en Mazatlán manifestó que es urgente que se garantice el estado de derecho, ya que con un hecho de este tipo está latente el riesgo de que tanto Estados Unidos como Canadá emitan una alerta de viaje en contra del destino.

“Es un riesgo latente, Canadá lo acaba de quitar, el gobernador y la Secretaría de Turismo tienen que tener una comunicación directa con las autoridades de Estados Unidos, sobre todo de Canadá, con más razón”, dijo.

Valdez Solano llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a trabajar en lo que les corresponde, porque las cosas no se arreglan solas.

"Tenemos que tener estado de derecho, cada quien tiene que hacer su chamba, no podemos pensar que las cosas se van a arreglar solas, si la autoridad no ejerce su autoridad, no hay castigo", expresó.

Indicó que es lamentable que los robos a comercios en Mazatlán ya no son denunciados por la falta de confianza en las autoridades, incluso hasta en carreteras se vive una ruptura con el estado de derecho, al encontrar atajos clandestinos para evitar las casetas de peaje.

Posibles alertas

El presidente de Coparmex advirtió que luego de estos hechos violentos se corre el riesgo de que Estados Unidos emitan alertas de viaje hacia Mazatlán, por la inseguridad.

"Es un riesgo latente el volver a entrar en una lista como esa. Incluso Canadá apenas acaba de eliminar una emisión de esta índole, por lo que sería muy triste que se repitiera", concluyó.

El hecho

El miércoles en un restaurante ubicado por la avenida Rafael Buelna, a unos metros de la zona turística de Mazatlán, fue atacado a balazos un empresario pesquero mazatleco.

En el hecho resultaron heridos tres turistas canadienses que se encontraban en el establecimiento de comida, los cuales fueron atendidos en un hospital de la ciudad.