Aseguran que control de Covid-19 dependerá de la población

Mazatlán, Sin.- El distanciamiento social y acatar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y la sana distancia en centros comerciales, de trabajo y lugares públicos, es lo que va a ayudar a controlar la pandemia del coronavirus Covid-19 en su segunda y tercera etapa de contagio en Mazatlán, Sinaloa, y el país, pues un incremento exponencial de los casos podría poner en “jaque” la infraestructura hospitalaria, como ha sucedido en China, Italia, España, Francia, Japón y más reciente, Estados Unidos.

El doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp e integrante del Consejo Municipal de Salud, señaló que en México sólo existen 1.2 ventiladores y 2.5 camas de terapia intensiva por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo a las proyecciones, agregó, se estima habrá en el país 11 mil enfermos que tendrán complicaciones de Covid-19, para 2 mil ventiladores respiratorios.

En Mazatlán, el número de ventiladores no supera la cifra de 25, si se suman todas las camas de los hospitales que dan este servicio, aseguró.

Esperamos 11 mil pacientes, si esperamos 11 mil no se ocupa ser un genio para decir que nomás hay 2 mil ventiladores a nivel nacional y a los otros 8 mil qué les van a hacer, igual que en estado de guerra, que en Italia.

Afortunadamente, refirió, las curvas epidemiológicas en México están ayudando ‘entre comillas’, comparado con otros países, porque la mortalidad que se tiene hasta el momento es de 1.25%; sin embargo, advirtió que no se puede bajar la guardia.

Veo que en los supermercados no se cubren la boca, no usan gel, y llegan a los supermercados y ya contaminaron la fruta y todo, llego yo después y me lo tengo que llevar a mi casa todo eso contaminado, ese error lo cometieron otros países también, lo tenemos que evitar.

Ante esta situación, advirtió que la población más vulnerable son los médicos y enfermeras que atenderán a los pacientes, pues se estima que un 15% de ellos contraerá la enfermedad, así que si la población se cuida, cuidará también del personal médico en los hospitales.

Calificó como una medida acertada el cierre de establecimientos y negocios, así como la reducción de personal en los servicios públicos necesarios y del sector salud, incluyendo a personas mayores de 65 años o embarazadas, pero todavía falta que en centros comerciales se extremen las medidas preventivas.

Cerraron todo, pero los centros comerciales tienen que ser estrictos en la entrada, tenemos que seguir como fase 2 y que bueno que la tomaron obligatoriamente, que no vaya a trabajar las personas mayores de 65 años, embarazadas, etc., sobre todo los que estamos en el sector salud.

Dijo que es bueno el anuncio del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, de que en los próximos días se adquirirán 100 ventiladores para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19 en el estado, y criticó los pronunciamientos de algunos empresarios como Ricardo Salinas Pliego, quien declaró recientemente que “la vida no puede detenerse, hay que salir a luchar para detener esta tempestad económica”.

Con todo respeto para Salinas Pliego, por las declaraciones que hizo, sabrá él que hay 1.2 ventiladores en México por cada 100 mil habitantes, sabrá él que hay 2.5 camas de terapia intensiva por cada 100 mil habitantes, sabrá él que esperamos 11 mil pacientes, si esperamos 11 mil no se ocupa ser un genio para decir que nomás hay 2 mil ventiladores y a los otros 8 mil qué les van a hacer.

Velasco Serrano invitó a la población a permanecer en sus casas, y que cuando salgan por necesidad a un centro comercial o centro de trabajo, acate todas las medidas sanitarias anunciadas por el sector salud, entre ellas la distancia sana, el uso de cobrebocas y la aplicación de gel antibacterial.

‘QUÉDATE EN CASA’

Por su parte, Santiago Reyes Reyes, jefe de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Número 6, comentó que se tiene infraestructura hospitalaria para responder a los casos de la segunda etapa, pero cuando la epidemia se dispare será muy difícil dar atención, de ahí la importancia de guardarse en casa y no salir, salvo en casos necesarios o de emergencia.

Recuerden que las pandemias arrasan y afectan a grandes países que tienen todo el poderío económico, ahí están los ejemplos de China y de Italia, cómo están sufriendo, no queremos llegar a una etapa 3, ojalá nos quedemos en la etapa 2, pero lo más importante es que la población tome y juegue su papel bien en prevenirse, con eso sí podemos.

Aseguró que si se disminuye la afluencia de personas en lugares abiertos, el virus morirá porque sólo puede sobrevivir 28 días si no encuentra las condiciones adecuadas para desarrollarse anatómicamente, funcional o de infección en un huésped.

Hay infraestructura, sí lo tiene gobierno del estado y nacional lo tiene, pero acuérdense que esto es una pandemia como la que existió del cólera, la influenza, la fiebre española, que muchas de las veces, la infraestructura es sobrepasada en ese tipo de problemas; viene una etapa 3 y una 4 que sería muy difícil de controlar y tener todos los recursos para poder subsanar todo esto, por eso la importancia es ahorita.

Con respecto a los casos importados registrados en Mazatlán y su posible propagación e impacto, señaló que es muy difícil dar un panorama, pues depende de los contactos más cercanos, el tiempo de exposición y ver lo susceptibles y las condiciones de las personas expuestas, ya que un organismo puede tener contacto con un enfermo, pero resistir y no padecerlo.

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

A nivel nacional, el secretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que desde la segunda semana de marzo se observó en México un aumento acelerado exponencial de casos de coronavirus Covid-19 que llegó a casi 2 mil enfermos, así que se determinó fijar como último momento de oportunidad para reducir la velocidad de transmisión el 23 de marzo.

Y aunque reconoció que es imposible evitar el paso de la fase 2 a la fase 3, que es cuando se corre el peligro de que se saturen los hospitales con casos graves, la única manera de reducir y frenar el incremento acelerado es quedándose en casa de forma masiva durante un mes, por lo que llamó a la población a hacerlo.

Esto evitará que se retarde la velocidad de transmisión de casos de Covid-19, y que los hospitales tengan suficientes camas para atender a los enfermos graves.

PROYECCIÓN

11,000 casos de coronavirus Covid-19 podrían complicarse en el país, por lo que se busca retrasar la velocidad de transmisión para que sean atendidos en hospitales.

15% del personal médico que atienda a pacientes con coronavirus, se prevé adquiera la enfermedad.

ATENCIÓN

En México sólo existen 1.2 ventiladores y 2.5 camas de terapia intensiva por cada 100 mil habitantes.





