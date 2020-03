Estadio de futbol será una joya

Mazatlán, Sin.- Muy poco será el tiempo que retrase la entrega del nuevo estadio de Futbol que se construye en la ciudad de Mazatlán, esto debido a que el personal que labora en dicha construcción se tuvo que bajar en número debido a las disposiciones del sector salud por los estragos que está ocasionando la propagación del virus Covid-19.

A pesar de ello, y aunque la entrega del nuevo estadio de futbol de Mazatlán, estaba programado para entregarse a finales del mes de junio, se piensa que no sea mucho tiempo el que se atrase, ya que en estos momentos solo falta acondicionar los alrededores del mismo y la parte en donde estarán situados los vestidores, oficinas, gimnasio, cancha de calentamiento y lugares destinados para laboratorios.

Son casi 460 millones de pesos los que el Gobierno del Estado de Sinaloa le está invirtiendo al nuevo estadio de futbol, el cual vendrá a ser el séptimo mejor en todo el país, esto en cuanto a lo funcional y moderno con lo cual se está construyendo.

Para un total de 25 mil aficionados se construyó el aforo del nuevo estadio de futbol. Foto: Javier Moreno Hernández │ El Sol de Mazatlán

Son un total de 25 mil butacas con las cuales contará este estadio de futbol, el cual se encuentra en una zona en la cual se puede tener el suficiente espacio de estacionamiento, y así evitar las aglomeraciones en cada uno de los eventos que ahí se lleven a cabo.

Aunque de manera oficial no se han dado a conocer los nombres de los equipos de la Liga MX que han mostrado interés para emigrar de su lugar actual atierras mazatlecas para ser anfitriones desde el Torneo Apertura 2020, se dice que al momento son cuatro los interesados, pero por reglamento ello no debe salir a luz pública hasta no terminar con el actual torneo.

Tal fue el caso de Bravos de Juárez que llegó a la Liga MX tomando el lugar de Lobos BUAP, pasando de Puebla a la ciudad fronteriza, cambio que se dio en 15 días finalizado el Clausura 2019, y aunque con polémica, pero Juárez logró tener Primera División, algo que no pudo lograr con el ascenso.

En Mazatlán pasará lo mismo, y se asegura que no será uno de los equipos de expansión los que llegue al puerto, sino uno de los que ya están arraigados en la máxima división de México, y así lo han señalado los rumores con equipos como Puebla, Santos, Necaxa y Querétaro.

Creemos que en estos momentos el Gobierno del Estado ya tiene la propuesta sobre la mesa, de lo contrario no se hubiera arriesgado a invertirle cerca de 460 millones de pesos a un estadio0 sin tener algo ya casi definido.

Por ser un lugar turístico, Mazatlán es una gran opción para tener Liga MX, sus lugares de esparcimiento así lo muestran, además que la supercarretera Mazatlán-Durango llegó a unir de una manera más rápida el viajes de esa estado a Sinaloa, así como otros lugares como Coahuila, está muy cerca Tepic, Guadalajara y claro, el estado de Sinaloa tendría la gran oportunidad de visitar al menos cada 15 días las playas de Mazatlán.

Pero sin duda alguna que lo principal será estar en un estadio muy moderno, de entrada su acceso principal está bastante amplio para evitar cualquier aglomeración, tiene cuatro niveles, su cancha es de pasto natural con los mejores estándares que se adapta al clima de esta región, pero a su alrededor se le colocó una parte de pasto sintético, mientras que su alumbrado es de los mejores al puro estilo de la NFL y MLB.

El primer nivel es en el cual se encuentran los vestidores, pero en el del equipo local se cuenta con cancha de calentamiento y de trabajo táctico, así como gimnasio y zona de recuperación de jugadores por parte del cuerpo médico, sin faltar las oficinas para el cuerpo técnico y árbitros.

El pasto natural es de los mejores, el cual se adapta los diferentes cambios de clima de la región. Foto: Javier Moreno Hernández │ El Sol de Mazatlán

En el segundo nivel es la zona llamada de preferente, mientras que la parte de palcos premier está en la zona tres o media para los aficionados, siendo la popular la ubicada en la zona cuatro, pero de cualquier parte del estadio se tiene una vista privilegiada del terreno de juego.

Ante ello, sin duda alguna, el nuevo estadio de Futbol de Mazatlán, será una verdadera joya en México para esta disciplina, y solo superado por el monumental estadio Azteca, así como los nuevos estadios de Torreón, Monterrey, Pachuca, y Chivas.

460 MDP

Es la inversión que el Gobierno del Estado de Sinaloa le está haciendo al caso terminado estadio de Futbol en Mazatlán

25 MIL

Será el aforo que tendrá el nuevo estadio de Futbol de Mazatlán, en el cual se espera tenga Primera División en agosto

















