Asegura titular de la SSPM que trabajan para evitar hechos violentos

Mazatlán, Sin.- Nosotros estamos trabajando, las unidades preventivas que tenemos en los recorridos de vigilancia en cada uno de los comercios, aseguró el secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, al ser cuestionado sobre los hechos violentos el domingo en Mazatlán.

Asesinan a una joven con arma blanca

El primero de los hechos fue el asesinato de una joven mujer en la colonia Reforma que trabajaba en un minisuper. El reporte preliminar indica que un sujeto con arma blanca habría intentado cometer un asalto pero la dependienta lo reconoció y este decidió atacarla.

El secretario señaló que este lamentablemente incidente se atendió de inmediato junto con Fiscalía, autoridad encargada de realizar las averiguaciones y sin revelar mucho solo indicó que el presunto responsable ya se encontraba detenido.

Asimismo, agregó que en materia de prevención el departamento de programas de esta área continuamente hace visitas a escuelas, comercios y colonias, entregando volantes para prevenir este tipo de hechos, cómo cuidarse y dando a conocer los números de emergencia a los que pueden llamar.

Detonaciones con arma de fuego

El segundo incidente fue una diferencia familiar en el fraccionamiento Riviera, en el que un menor de edad terminó con una herida cortante en la cabeza luego de haber recibido un "cachazo".

Según el reporte, la persona que portaba el arma de fuego primero realizó disparos al aire, luego a una vivienda y posteriormente lesionó al menor.

Ante esto Barrón Valdez señaló que es las armas pueden ser peligrosas si no las saben utilizar y que ninguna persona debería contar con una si no tiene el permiso para ello, sobre esto último dijo no saber si el familiar contaba con dicha autoinflamación no logró ser detenido pese al operativo que se desplegó en la zona.