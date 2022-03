Asegura el “Químico” que no tiene nada contra involucrados en caso Nafta

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que no tiene nada en contra de Carlos Felton, Rosario Torres o Javier Magaña, ex alcalde, ex secretaria del Ayuntamiento y ex síndico procurador, quienes están involucrados en el caso Nafta.

Justificó que actúa de acuerdo a la ley al interponer una denuncia contra ellos, ya que no quiere ser él quien pague los platos rotos.

Recalcó que la demanda contra los ex funcionarios municipales no depende de los ejecutivos, sino de los judiciales.

“Hay que decirle a ellos, que de ellos depende que se haga justicia, todo queda en manos de la Fiscalía, ya no depende de nosotros, yo cumplo y demuestro que cumplo, ya si ellos no cumplen, allá ellos”, aseguró.

El alcalde Benítez Torres especificó que se actuará contra quien resulte responsable y no nada más son estas tres personas, sino que son muchos más.

“No recuerdo los nombres, ni siquiera los conozco. Son funcionarios del trienio de Felton que están involucrados”.

Sobre el ex alcalde Fernando Pucheta, de quien se decía que también estaba involucrado en el caso, el “Químico” dijo que no aparece en la lista que le mostraron a la hora de interponer la demanda.

El presidente municipal destacó que les gustaría recuperar todo lo que se pagó por el caso Nafta, los 141 millones de pesos, porque representaría hacer nueva la avenida Gabriel Leyva, de la Jumapam hasta el Faro, con alumbrado y ciclovía.

Agregó que el objetivo de esta demanda contra quien resulte responsable es una decisión moral, donde el que cometa errores, tiene que pagarlos y confió en que haya los suficientes argumentos para que proceda la demanda.