Armadores del Parque Bonfil están sin recursos

Mazatlán, Sin.- El sector pesquero de Mazatlán presenta una severa crisis que se refleja en los trabajos de mantenimiento de las embarcaciones y aunque algunos armadores hacen el mayor esfuerzo por salir a las capturas en la próxima temporada de camarón, muchos no podrán hacerlo.

El presidente de la Unión de Armadores, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, advirtió que alrededor del 30% de los 500 barcos que conforman la flota no podrán salir a las capturas para la temporada 2020-2021.

Manifestó que, si bien se realizan algunos trabajos de reparación y mantenimiento en los barcos, estos son en una escala menor respecto a años anteriores, por la poca capacidad económica que tienen los armadores y el difícil acceso para créditos económicos.

Nunca se había visto un panorama igual, un panorama desolador, un panorama crítico, con un futuro incierto y la verdad, pues es lamentable para uno de los puertos pesqueros más importantes de todo México.

Jesús Omar Lizárraga Manjarrez

Lizárraga Manjarrez comentó que los productores están a la expectativa sobre qué pasará con el sector pesquero del país, al ser Mazatlán uno de los puertos más importantes y donde hoy el futuro es incierto, como nunca antes, por la falta de apoyos para los productores.

Mencionó que adquirir créditos es algo difícil en estos tiempos, porque al invertirlo, no hay seguridad de poder cubrirlos, aparte no todos son acreedores al financiamiento, pues hay riesgo de no poder recuperar los gastos por la situación en que se encuentra la pesca.

El dirigente pesquero insistió en que la situación es crítica para los armadores de Mazatlán y de todo el país en general, por la falta de apoyos para obtener subsidios en los costos del diesel marino que se han tenido en los últimos meses.

“El problema agudo es el costo del diesel, para sacar un barco necesitamos 900 mil pesos nada más para el combustible, ahorita el precio ya anda por el orden de los 20 pesos el litro y para un viaje se necesitan alrededor de 45 mil litros, además los costos de avituallamiento, entre otros”, concluyó.





DATOS

500 barcos conforman la flota camaronera de Mazatlán.

150 no podrán salir a las capturas por la falta de dinero.













