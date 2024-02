Aprueba Congreso recurso para estudios de impacto ambiental en el Huizache-Caimanero

Mazatlán, Sin. -El Congreso del Estado aprobó un recurso de 4 millones de pesos para la realización de estudios de Impacto Ambiental (MIA) para el desazolve del sistema lagunar Huizache-Caimanero, ubicado entre los municipios de Mazatlán y El Rosario.

El diputado Juan Carlos Patrón Rosales, presidente de la Comisión de Pesca, reconoció la urgencia de las acciones que deben tomarse ante la alerta de que este sistema lagunar pueda desaparecer en unos años más por la gran cantidad de sedimentos provenientes de la cuenca del Río Baluarte.

Bajas capturas

El legislador señaló que esta problemática ya está causando estragos en la actividad de la pesca, en la pasada temporada las capturas de camarón fueron mínimas.

"Hay que recordar que en las capturas 2022 tuvieron un récord histórico que no tenían desde hace 25 años porque se abrieron, se generó recurso para que se abrieran a tiempo las bocas del Río Presidio y el Río Baluarte, en esta ocasión no tuvimos, se abrieron pero no tuvimos la suficiente agua que entrara a ese manto estuarino, de tal manera que no tuvimos en la zona del caimanero absolutamente nada de capturas, medianamente se tuvieron en el Huizache y hoy lo que estamos buscando es que sé desazolve esa parte para que podamos tener por supuesto en la temporada próxima mejores resultados", dijo.

Para saber

Patrón Rosales señaló que este recurso lo ejercerá la Secretaría de Marina, quien entrará con todo su equipo para realizar dicho estudio, y así rescatar este cuerpo de agua que es sustento a cinco mil pescadores en el sur del estado.