La producción de camarón en Sinaloa se reduce un 90%: pescadores entran en crisis

Mazatlán, Sin.- La pesca de camarón en esteros y lagunas del sur de Sinaloa sufrió un colapso en la producción del 90 por ciento en el arranque de la temporada 2023-2024, donde incluso algunas cooperativas no salieron a las capturas debido al oscuro panorama que se presenta.

A un mes de haber iniciado las labores pesqueras, las embarcaciones menores reportan entre 4 y 20 kilos de producto de talla de mediana a chica, que comparado con la temporada pasada, donde se agarraban de 50 a 80 kilos en el arranque, mantienen en incertidumbre a un sector que luce bastante lastimado y con muy pocas posibilidades de recuperarse.

En 2022 la producción total estimada fue de 150 toneladas en 30 cooperativas de Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. Y este 2023, en los primeros días que se llevan de pesca no se tienen cifras exactas porque hay cooperativas que no han capturado ni un solo camarón. La producción ha caído hasta un 90 por ciento y los cooperativistas aseguran que esta temporada duró solamente 10 días.

Urge un rescate

El poco camarón y el tamaño chico evidencian que el entorno natural está mal y que se ocupa rescatarlo para que vuelva a tener vida y generar actividad a más de 10 mil pescadores de manera directa.

Con esta crisis pesquera, algunas zonas de la entidad pudieran ser consideradas como zona de desastre, lo que únicamente confirmaría este colapso que se vive, pues de 30 cooperativas de pescadores, sólo 8 realizan labores de pesca actualmente.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Camaroneros de Aguaverde, Mario Osuna Medina, señala que cuando se presentan sequías como la de este año, se sufren los mayores impactos negativos, como que la poca producción se muera.

Cuando se presentan sequías como la de este año, se sufren los mayores impactos negativos.

La fuerte salinización del sistema lagunar tuvo también un impacto negativo en la supervivencia de la especie marina y lo que se requiere son soluciones, porque si bien la naturaleza no ha sido generosa con lluvias, las construcción de las presas Picachos y Santa María han afectado por el acaparamiento de agua.

"El colapso que sufrimos en la producción en esta temporada no sólo es en un sistema lagunario del sur, sino prácticamente en todo el estado. Aquí se refleja porque son sistemas de bajo nivel de profundidad donde se desarrolla la especie de la pesca y obviamente cuando hay sequías como la que vivimos sufrimos los mayores impactos. La poca producción que había se murió por falta de niveles de agua", explicó.

Estima que son cinco mil pescadores agremiados a las cooperativas y otra cantidad igual que trabajan de forma libre, los que son afectados por la falta de camarón; a pesar de ello algunos se mantienen en la pesca porque no tienen otra fuente de trabajo, pero sacan uno o dos kilos al día lo que no es rentable comercialmente hablando.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras "Guerreros del Sur", Francisco Figueroa Plancarte, dice que en menos de 10 días se agotó la producción en los sistemas lagunares del sur del estado, cuando en años anteriores el tiempo era de más de un mes.

“No hay producción, hubo algunas cooperativas que ni siquiera entraron porque no había qué ir a sacar y el entrar requiere de una inversión que si no se va a recuperar, mejor no se hace, además, los precios han estado muy bajos en los últimos años y este año estuvo peor", destacó.

Proyecto integral

Ante esta crisis que se vive los dirigentes pesqueros piden a las autoridades un proyecto integral a corto, mediano y largo plazo, que ayude a restaurar la productividad.

Actualmente, trabajan alrededor de 8 cooperativas de un total de 30 en todo el sur de estado.

Actualmente, trabajan alrededor de 8 cooperativas de un total de 30 en todo el sur de estado, Caimanero, Las Cabras y todos los campos pesqueros de Escuinapa, que están en estado crítico.

Figueroa Plancarte recuerda que hay un proyecto para el Huizache Caimanero, pero que se requiere que el gobierno federal y estatal le den seguimiento para desazolvar la boca del Río Baluarte, quitar los espigones y dragar algunas partes críticas al interior de la laguna, así como repoblar algunas áreas de manglares.

Expresa que buscarán que el gobierno del estado presupueste para el próximo año cinco millones de pesos para el estudio de impacto ambiental y una vez que sea entregado por Semarnat, hacerlo llegar a la Secretaría de Marina para que sean ellos lo que se encarguen de hacer las obras que se requieren dentro del sistema lagunario.

"Ya se inició un proyecto técnico con un fondo del Banco Mundial donde la universidad de Nueva York hizo el estudio que se terminó a principios del año pasado, lo que se requiere es el estudio de impacto ambiental para una vez que se autorice continuar con las obras que se deben de realizar", aseguró.

Crisis sin precedente

El presidente de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero, Gilberto Palafox Uzeta, enfatizó que a menos un mes de iniciada la temporada de pesca, están prácticamente en ceros, porque no hubo camarón a pesar de que se hicieron los trabajos en tiempo y forma en la bocabarra del Río Baluarte, que es el que alimenta al sistema lagunar.

Recuerda que en mayo pasado entró mucho camarón, pero que a mediados de junio la salinidad subió hasta el 80 por ciento y la temperatura del agua osciló entre 40 y 46 grados, condiciones en las que no sobrevive ninguna especie.

A lo largo del año se generan gastos por el orden de los 500 mil a un millón de pesos, de acuerdo a las membresías de las cooperativas.

Afirma que se han tenido temporadas malas, pero nunca sin producción, como ocurrió este año en la zona del Caimanero, Las Cabras y Chametla.

"Los últimos dos estudios que realizó el Centro Regional de Investigación Pesquera arrojaron datos en donde se mostró que la Laguna del Caimanero no tenía nada y yo lo comprobé porque los socios hicimos muestreos y este ha sido el peor año que hemos tenido porque no hubo camarón", lamentó.

El dirigente cooperativista pide a la autoridad federal ser tomados en cuenta e incluidos en el sistema de riego de la presa Picachos, otorgándoles una cuota de agua.

"Queremos buscar a la Conagua para que nos dé una cuota de agua de las presas, porque de lo contrario El Huizache, Caimanero y Las Cabras no tendrán agua y no podrán producir camarón", sentenció.

Además de la falta de sustento, señaló que a lo largo del año se generan gastos por el orden de los 500 mil a un millón de pesos, de acuerdo a las membresías de las cooperativas.

Zona de desastre

El presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Congreso del Estado, Juan Carlos Patrón Rosales, comenta que la pesca también ha sido un sector productivo afectado por la sequía como lo es la agricultura y la ganadería, de ahí que resulta pertinente que como parte del sector primario sea incluido en una posible declaratoria de desastre.

el gobierno federal tiene la facultad de declarar zona de desastre a petición del gobierno del estado.

Sin embargo, la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, afirmó que la única autoridad para declarar zona de desastre es el gobierno federal.

Aunque muchas figuras legislativas sepan de la situación alarmante por la que están pasando los pescadores sinaloenses, particularmente los del sur, solamente el gobierno federal tiene la facultad de declarar zona de desastre a petición del gobierno del estado.

“Aquí la única autoridad para declarar zona de desastre es el gobierno federal a petición del gobierno del estado, así ha funcionado siempre, no lo inventé yo, así son las cosas y no puedes hacer una declaración de desastre cuando no tienes todos los fundamentos o todo lo que te respalda, no puedes ir basar una zona de desastre nomás por saber que el sistema lagunar está colapsado, pero, ¿dónde están los estudios técnicos?”, señaló.

La funcionaria estatal aseguró que ningún gobierno estatal anterior le quiso entrar a la responsabilidad de rescatar los sistemas de pesca lagunares en Sinaloa, indicando que las zonas, tanto del sur como del centro y norte, deben ser restauradas en su totalidad debido a que la mayoría están azolvadas.

Sin duda, la falta de lluvias de este 2023 dejó ver la problemática más clara que nunca, ya que la producción de camarón en el sur de Sinaloa fue nula, mientras que en el centro y norte de la entidad fue desproporcionada en cuanto a tallas del crustáceo, Esto es la evidencia de que urge una restauración total de los sistemas de pesca para su desarrollo comercial y económico.