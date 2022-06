Apoya Químico la llegada de más soldados a Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres le dio la bienvenida a la llegada de más elementos del Ejército a Mazatlán, siempre y cuando apoyen en la seguridad del municipio.

Confirmó la llegada de más elementos castrenses al municipio. Hace días arribaron más tropa a la ciudad de Culiacán.

“Mientras llegue gente a trabajar en la seguridad de los ciudadanos, bienvenidos. Se necesitarían, en caso extremo, solicitaríamos el apoyo del Ejército, mientras, con la policía local es suficiente”, manifestó el Presidente Municipal.

Se mostró totalmente seguro que la llegada de más elementos del Ejército es una muestra de que la Secretaría de la Defensa Nacional se preocupa por Mazatlán.

Rechaza rumores de violencia en la zona norte

En torno a lo que se publica en las redes sociales, donde se especulaba que este fin de semana se podrían registrar enfrentamientos de bandas rivales en la zona norte de la ciudad, el Químico Benítez lo rechazó.

Dijo que ya le han preguntado, y aseguró que son rumores.

“Son rumores, pero yo les aseguro que no va a pasar nada, no pasa nada, Mazatlán es tranquilo, tenemos barco ahorita, todo está en tranquilidad, no hay riesgo de nada”, aseguró el Presidente Municipal.

Anuncia posible cambio en operadora de playas

Luego de asegurar que no sabe quién está al frente de la Administradora y Operadora de Playas, el alcalde Benítez Torres no descartó cambios en esta paramunicipal.

Anunció que ya viene una próxima salida de un funcionario.

“Queremos más, yo les dije el otro día, o quiero que todos los directores se pongan las pilas, no quiero a nadie nadando de muertito, la ciudad les paga y bien pagado para que hagan su trabajo. ¿Operadora y Administradora de Playas? Es muy probable que sea la siguiente, es muy probable, no se los aseguro”, manifestó.