Apología del delito en el 8to music fest, no representa a Sinaloa: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Luego de que Culiacán se volviera noticia nacional tras el cierre de un evento cultural, en el marco de la celebración del 491 aniversario del municipio, por apología del delito, el gobernador Rubén Rocha Moya, manifestó que esto no representa a Sinaloa.

El mandatario argumentó que como en cualquier festejo en el que algún participante cancela, en el 8to fest, los organizadores resolvieron el problema con la primer agrupación que les soluciono y que el problema fue de los organizadores y no del municipio, cómo todos lo hicieron ver.

"Somos sinaloenses, no nos hagamos en Sinaloa, tenemos una realidad y eso no andamos con el puritanismo de las dobles caras y las dobles morales, eso que hace el periódico, es para desprestigiar a Sinaloa, para mi no me representa y los que vivimos en Sinaloa sabemos lo que es", dijo.

Ahí mismo Rocha Moya, reprochó que los medios de comunicación hayan hecho un escándalo para perjudicar al estado a través de esta noticia.

Cabe señalar que durante la celebración del festival 8to Fest el pasado domingo 1 de octubre, en sustitución de un DJ que canceló a última hora, se presentó la agrupación peso pluma, misma que entonó canciones alusivas al narco y hasta proyectó la imagen de Joaquín Guzmán alias El Chapo.

La noticia se volvió nacional y muchos ciudadanos reprocharon que la organización del evento, no haya frenado a los cantantes.

Así mismo se criticó al ayuntamiento de Culiacán, debido a que la comuna, arropó este evento privado, dentro de los festejos de la fundación del municipio.