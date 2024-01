Ante falta de rentabilidad, peligran la agricultura y ganadería en el sur de Sinaloa

El 2023 fue un año extremadamente difícil para los sectores primarios en el sur de Sinaloa y se avizora un panorama nada halagador para este año, donde la sequía, los altos costos de operación y los bajos precios en el mercado hacen que la agricultura y la ganadería no sean actividades rentables.

Para el presidente de la Unión de Agricultores de Villa Unión, Felipe Aguilar Calderón, esta actividad debe ser protegida y prioritaria, porque producen el alimento de México; sin embargo, el gobierno federal los ha dejado solos, pues no hay políticas públicas para salir adelante, no hay interés, los han dejado desprotegidos.

También puedes leer: Ganadería de Sinaloa está en crisis por inflación y falta de programas de gobierno

Sinaloa cuenta con una superficie de riego de 750 mil hectáreas y más de un millón en condiciones de temporal, lo que por muchos años ha colocado al estado en los primeros lugares a nivel nacional en la producción de granos y diferentes tipos de hortalizas. Pero la última temporada fue realmente difícil, lo que pone en riesgo la producción de alimentos en la entidad para el futuro.

En el caso de la ganadería, la combinación de la sequía y el aumento significativo en los costos de los alimentos ha puesto a prueba la resiliencia de los productores, que empiezan este 2024 con la “soga” en el cuello.

Hortalizas, mango y maíz

Aguilar Calderón admitió que el año que recién acaba de concluir fue muy difícil para los productores de mango, maíz y hortalizas, por lo que advirtió que si las cosas siguen así la agricultura desaparecerá y habrá escasez de alimentos.





En el caso de los chiles han tenido bajos precios y rendimientos, en el maíz hay muchos productores principalmente de la zona norte que entregaron su cosecha y hasta ahorita no les han pagado, aunque el gobierno del estado diga lo contrario.

"Hay muchos productores que no se les han pagado sus cosechas y están malbaratando el maíz, lo están retirando de donde lo tenían alzado, imagínate que esperamos para vuelta de año", enfatizó.

Local Falta de lluvias en Sinaloa también afecta al sector ganadero

Agregó que la siembra de frijol apenas inició en diciembre, pero han tenido problemas porque no hay quién regule la semilla y salió un poco mala.

Bajos precios

La temporada de chile en las diferentes variedades, inició con precios muy bajos en Mazatlán, en la primera cosecha el kilo de jalapeño andaba en 10 pesos y en la segunda bajó a 6 pesos.

“El consumidor compra caro pero al productor se le compra barato. En los mercados esos chiles que a nosotros nos quieren comprar a 6 pesos se venden entre 20 pesos y 30 pesos el kilo”, lamentó.

Aguilar Calderón reconoció que el gobierno no tiene que ver con la oferta y la demanda, pero si les ayudaran con la comercialización, la agricultura sería muy diferente.

"Necesitamos buscar que la agricultura sea protegida porque la verdad, nosotros producimos la comida de México, pero nos está quedando mal este gobierno, no mete las manos para nada", puntualizó.

Bajo rendimiento

El agricultor comentó que por si fuera poco el año pasado también se vieron severamente golpeados por la naturaleza, lo que afectó en el rendimiento.

“En el caso del chile poblano, las lluvias generadas por el huracán ‘Norma’ en octubre inundaron alrededor de mil 500 hectáreas y por la humedad les cayó una bacteria a las matas que las dejó pelonas”, explicó.

Ante ello, bajado el rendimiento, la libra de chile anteriormente rendía entre 50 o 40 toneladas en un margen de 2 hectáreas, pero actualmente se está cosechando entre 9 y 2 toneladas.

Con toda la problemática de 2023, el panorama para los sectores primarios para este año no es bueno. Foto: Fauso McConegly | El Sol de Mazatlán

"A consecuencia de que estaba muy caliente, frío, mucha neblina, donde levantamos 50-40 toneladas por libra, estamos levantando entre 9, 8, 5 o 2 toneladas, estamos quedando muy abajo, la producción se nos cayó muy fuerte, un truene total", reiteró.

En el desamparo

El dirigente de los agricultores de Villa Unión mencionó que ha faltado apoyo del gobierno, ya que no le interesa y, prácticamente los dejaron desprotegidos, en el desamparo.

"No hay quién nos ayude, no hay quién meta la mano por nosotros en el tema de la comercialización. Hace falta un plan integral que nos ayude, antes batallábamos, pero al final vendíamos nuestras cosechas", señaló.

Local Sin rendimiento y bajos precios arranca la cosecha de chile en Mazatlán

Destacó que aquí lo que hace falta es que haya gente capacitada, que conozca el tema para que en verdad sepa cómo trabajar.

“Al frente de las dependencias de gobierno está puro junior, gente que jamás se ha ensuciado los zapatos para saber qué es la agricultura y la ganadería”, sentenció.

Expectativas 2024

Con toda la problemática de 2023, el panorama para los sectores primarios para este año no es bueno, no les favorece, pero seguirán en la labor, porque no saben hacer otra cosa que tirar la semillita y lazar la vaca.

"Si el gobierno no mete las manos, nos va a ir mal, ya todos estamos como dicen en el rancho: con el pico caído, agüitados, preocupados por lo que va a pasar. No hay gente capacitada que busque que al productor le vaya bien, ni los diputados, nadie ha hecho nada por nosotros, estamos totalmente desamparados”, aseguró.

El agricultor admitió que todos están muy desanimados y que hay muchos que quieren dejar la actividad.

"Lo más lamentable es que a los jóvenes ya no les interesa seguir, por lo que en 10 años se podría dejar de producir alimentos en el sur de Sinaloa. Muchas veces uno está con la ilusión de enseñar a los hijos para que sigan con la actividad, pero ellos no quieren por lo tronado que está todo esto. Yo hago reuniones cada mes con agricultores y la verdad que es muy triste ver puras personas mayores. Ya no habrá nuevas generaciones”, destacó.

Ganadería en números rojos

Y en el sector ganadero se vive la misma situación, ya que la sequía y los costos elevados de los insumos los golpeó fuertemente en el último año.

El presidente de la Asociación Ganadera local, José Antonio Lizárraga Rivera, señaló que trabajan en número rojos, lo que ha puesto a prueba la resiliencia de los ganaderos.

Expuso que la falta de lluvias ha sido especialmente perjudicial, pues afecta la disponibilidad de pasto y forraje para el ganado, además del aumento en los precios de los alimentos.

"Nos ha afectado la sequía, en junio del año pasado una paca de alimento costaba 450 pesos, pero en la actualidad ha alcanzado los mil 300 pesos, la verdad se fue arriba del 100 por ciento y no se tiene el apoyo del gobierno del estado", lamentó.

La preocupación por el aumento en el costo de la leche también está en el centro de la atención de la asociación, por lo que ya se ha solicitado urgentemente una reunión con el presidente de la unión y las empresas pasteurizadoras.

Pese a la orden del gobernador de comprar el litro de leche a 11 pesos, las empresas pasteurizadoras mantienen un precio de 10.50 pesos, generando pérdidas significativas para los ganaderos. La solicitud actual es un aumento a 14 pesos por litro.

Al comparar 2022 y 2023, la situación ha sido mucho más desafiante, debido a la presencia de la sequía, lo que ha afectado negativamente la producción y las finanzas de los ganaderos.

“El 2024 no pinta nada halagador, debido a que, sin agua, ni pasto, poco se puede hacer para salir adelante y el riesgo está en que puedan desaparecer los ranchos con cabezas y hatos, ya que no es negocio”, puntualizó.

Lo que se siembra

El sector agrícola de Sinaloa emplea el 23 por ciento de la población económicamente activa en el estado, que se coloca como el primer productor orientado a la exportación de productos como tomate, pepino, mango y pepinillo.

La producción agrícola es pieza clave de la economía y entre los principales cultivos que se producen destaca el maíz, con una superficie cercana a las 600 mil hectáreas, donde se logra obtener una producción de 6 millones de toneladas, según cifras de la Secretaría de Agricultura de Sinaloa.

Otro de los productos importantes es el frijol, con alrededor de 60 mil hectáreas en la entidad que aportan al mercado cerca de 100 mil toneladas; también destaca el trigo, con poco más de 40 mil hectáreas que aportan cerca de 220 mil toneladas.

En la producción de mango la entidad también registra números importantes, con una superficie de siembra cercana a las 31 mil hectáreas, que aportan una producción superior a las 238 mil toneladas, las cuales se destinan tanto al mercado nacional como al extranjero.

Además están las hortalizas, con cerca de 60 mil hectáreas que se destinan a la producción de tomate, berenjena, pepinos, chiles ejotes y calabazas

Durante 2022 se produjeron en Sinaloa 6 millones de toneladas de maíz; 638 mil 70 toneladas de tomate rojo y 598 mil 399 toneladas de chile verde, siendo estos sus principales cultivos.

Sin embargo, para 2023 las cosas fueron muy complicadas y los números cambiarán.

Lo que produce el sur

En el sur de la entidad se cultivan una gran variedad de hortalizas bajo esquemas de producción desde los muy tradicionales hasta los más avanzados en tecnología, entre los que se encuentran los cultivos de chile, tomate, papa, calabaza, pepino, berenjena, entre otros.

El cultivo de chile verde se desarrolla con mayor intensidad de septiembre a noviembre, en alrededor de 3 mil hectáreas que producen 180 mil toneladas de producto.

La mayor parte de las hortalizas que se producen en el sur sinaloense se quedan en el mercado nacional, preferentemente en Durango, Tijuana, Monterrey y Guadalajara.