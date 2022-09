Ganadería de Sinaloa está en crisis por inflación y falta de programas de gobierno

Mazatlán, Sin.- A los 10 años José Antonio Lizárraga Rivera empezó a acompañar a su abuelo y a su padre en las labores de la ganadería en la comunidad de El Puente del Quelite, perteneciente al municipio de Mazatlán. A esa edad ya andaba arriba de un tractor y ordeñaba vacas y a los 19, ya tenía su propio corral con ganado.

De ellos aprendió todas las labores de la agricultura y ganadería, a sembrar, a ordeñar y elaborar productos derivados de la leche. Ahora es uno de los 2 mil 300 ganaderos que existen en Mazatlán y forma parte de la cuenca lechera más importante de Sinaloa.

Sin embargo, sostenerse de esta actividad, tanto para él como para los demás ganaderos, es cada vez más difícil. La sequía, la falta de apoyos y la inflación, sobre todo en este 2022, ponen en riesgo la continuidad de esta actividad primaria en el sur del estado.

Inflación, un duro golpe

Para el hombre de 55 años de edad, la ganadería ha tenido sus altas y bajas, crisis, temporadas fuertes de sequía, entre otras problemáticas que cada vez se hacen más fuertes. Varias veces ha pensado en dejar la actividad, sobre todo en los momentos más complicados, pero al final de cuentas ahí sigue.

Él forma parte de la cuarta generación de una familia de ganaderos y ya viene la quinta, pues su hijo se prepara para continuar con la actividad que han desarrollado sus antepasados.

"Hemos sabido aguantar, hemos soportado esas tempestades que ha habido y la verdad para mí eso es un orgullo seguir todavía aquí, es un negocio muy bonito y noble, decía mi abuelo que tener una vaca es tener un cheque al portador. Me siento muy orgulloso de ser ganadero y agricultor y yo creo que voy a seguir aquí hasta que me muera".

De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), durante el año 2020 el valor de la producción pecuaria en Sinaloa fue de 15 mil 199 millones de pesos, 498 millones más con respecto al año 2019, lo que significó un aumento de 3.4%.

En general, la aportación de Sinaloa en la producción ganadera del país es del 2.0% con el registro de 413 mil 738 toneladas, lo cual lo sitúa en el lugar 15 del ranking nacional en cuanto a volumen de producción.

Pero el 2022 está siendo un año difícil para el sector agrario. Los agricultores aseguran que no obtienen un precio justo por sus productos que les permita alcanzar una mínima rentabilidad.

Ganaderos como don Toño sacan la casta y ponen toda su experiencia para poder salir adelante. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Actualmente la sequía ha dejado de ser un problema, pero la inflación los ha golpeado fuertemente, pues los insumos han tenido incrementos exorbitantes.

"Hace unos meses obtuvieron un incremento de casi un peso al litro de la leche, pero subió 30 pesos el costal de pastura, lo que tenemos que enfocarnos es en sembrar pastura en los ranchos porque la verdad los almacenes no sé tienta el corazón habido rancho que se los han acabado las forrajeras".

En los últimos ocho años, han sido alrededor de 100 ganaderos los que han dejado la actividad por diferentes situaciones y lo más lamentable es que los jóvenes no están interesados en seguir este oficio.

La mayoría de los hijos de los ganaderos ya no quieren saber nada del rancho, de vacas, ni de leche, prefieren emigrar a la ciudad para estudiar una carrera universitaria.

"Para mí es un orgullo sentirme vivo en la ganadería, porque muchos compañeros han tirado la toalla, no han aguantado los estragos, tanto de la sequía como de precios malos del ganado".

Luego de crecer dentro de la vida rural, emprendió un negocio de elaboración de quesos pues se vio en la necesidad de emprender con un punto de venta de productos derivados 100 de leche, donde nace la inquietud de vender comida casera de rancho y hoy cuenta con un restaurante.

"Yo nunca me he quedado quieto en un solo lugar me gusta buscarle a la vida, pusimos a raíz de que se vinieron las competencias desleales, tuvimos muchos problemas con las grasas vegetales, queso sintéticos, no vimos en la necesidad de poner un punto de venta que ha tenido mucha aceptación".

Hace 35 años empezó a preparar quesos y tuvo la oportunidad de ir a Valdivia, Chile, a un curso del queso Gouda. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Como no le gustaba vender la leche barata, hace 35 años empezó a preparar quesos y tuvo la oportunidad de ir a Valdivia, Chile, a un curso del queso Gouda.

Recuerda que llegó presumiendo que en Mazatlán se encuentra la cuenca lechera más importante de Sinaloa con una producción de 100 mil litros diarios, para su sorpresa, la producción allá era de poco más de dos millones de litros de leche diarios.

El negocio de la elaboración de queso fresco, oreado, botonero con chile, asadero, Oaxaca y gouda ya se lo dejó a su hijo. Después de ser dueño, él ahora es cliente.

La actividad pecuaria en Sinaloa se integra por la producción de carne de bovino, porcino, ovino, caprino y ave; también con la producción de leche de bovino y huevo.

Desaparición de programas

En este 2022 el presupuesto de para la agricultura y la ganadería de la entidad fue de 489 millones 387 mil pesos, lo que dio un poco de esperanza para iniciar una etapa de bienestar agropecuario, sin embargo el panorama sigue siendo desalentador.

En los últimos tres años han desaparecido los programas federales para la agricultura, como el de fomento, crédito a la palabra, de concurrencia, entre otros, lo que mantiene a los ganaderos en un estado de incertidumbre.

Además, el hecho que Sinaloa haya perdido el estatus ganadero lo pone desventaja con otros estados que sí pueden exportar su producto, como Sonora, donde el kilo de becerro anda en 90 pesos el kilo, mientras que en Mazatlán, sin estatus, está en 55 pesos.

En el 2022 se han registrado alrededor de 2 mil 600 cabezas de ganado con tuberculosis bovina, de las cuales alrededor del 80 por ciento fueron sacrificadas, por lo que se inició un fuerte programa de vacunación.

Los insumos han tenido incrementos exorbitantes. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Este año el gobierno de Sinaloa ha apoyado al sector con semillas, con el programa de mejoramiento genético enfocado la zona sur y de adquisición de sementales, pero todavía faltan muchas cosas por hacer.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en México hay 35.6 millones de reses, lo que equivale a algo así como una por cada cuatro habitantes en todo el territorio, lo que muestra la importancia que cobra la actividad ganadera.

En medio de la crisis, ganaderos como don Toño sacan la casta y ponen toda su experiencia para poder salir adelante y que la ganadería siga siendo el símbolo de fortaleza del campo sinaloense.

Datos

-2,500 productores ganaderos son los que hay en el municipio de Mazatlán.

-100 ganaderos han dejado la actividad en los últimos 8 años.

-250 mil cabezas de ganado es la producción en el sur de Sinaloa.

-2,600 cabezas de ganado fueron detectadas con tuberculosis este 2022.