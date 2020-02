Amor sin esquemas: cuando la ley retrasa lo inevitable

Mazatlán. Sin. - Israel tiene 47 años y Julio 37, se conocieron hace dos años por medio de las redes sociales y luego de mantener una relación de amistad durante 10 meses, decidieron dar el siguiente paso y convertirse en novios. La diferencia de edades no es un impedimento para que estén juntos, tampoco el “qué dirán”, ambos tienen plena conciencia de lo que sienten el uno por el otro, lo de sus preferencias es cosa de ellos y aunque “lo que se ve, no se pregunta” son muy respetuosos con ellos mismos, sus amigos y familiares.

Aunque ser gays y mantener una relación amorosa no los hace “diferentes” a las demás personas, saben que forman parte de un segmento “no tan usual” de la sociedad, que poco a poco ha roto estigmas para vencer las barreras discriminatorias que se levantan a su paso.

Para ambos, el seno familiar juega un papel importante en la relación que tienen, ya que el trato que han recibido es como el de cualquier otra persona que forma parte de una nueva familia.

Finalmente, los familiares llegan a aceptar los gustos de sus integrantes, sea heterosexual, bisexual, gay, travesti, transexual, y así fue como ocurrió con nosotros.

Israel

Tener una edad adulta y sin novia, comentan, es una de las razones por la que los padres comienzan a sospechar de la sexualidad de sus hijos, que posteriormente descubren.

Hablar las cosas como son disminuye angustias y falsas expectativas e ideas de lo que es, y que finalmente aceptan, lo que pasa en los familiares que tenemos gustos diferentes.

Israel

Para Israel tener una relación no necesariamente tiene que decir a la sociedad esta es mi pareja, pues sólo basta que se den cuenta del afecto que se tienen como cualesquiera otros novios.

Es algo que para mí no es necesario decir, yo no tengo la obligación de decirle a mi familia ando con él, nunca lo he hecho y ya después de 47 años no lo voy a hacer.

Israel

“A buen entededor, pocas palabras”, es el refrán que reza, al señalar que es su punto de vista y que le ha funcionado en medio de la sociedad “machista” en la que viven.

Lo bueno de esa manera de convivir, asegura, hace que se lleve “chido” con Julio, quien reconoce que es importante que la familia conozca la relación que tienen los dos.

Aunque es poco el tiempo que tienen de relación, 10 meses para ser exactos, Israel reconoce que hay compañeros de la comunidad en Mazatlán que tienen hasta 15 años de vivir juntos.

Aseguró que muchos de ellos están legalmente casados, que es el estado civil que han adquirido en otras partes del país, porque en Sinaloa no está aprobado aún la ley del matrimonio igualitario.

Por dicha situación, mencionó, muchos decidieron ampararse ante la última resolución de la cámara de diputados del estado, tras negarse a favorecer a que una persona pueda casarse con otra del mismo sexo.

El movimiento, aseveró, hizo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que se debería volver a legislar el proceso, y a la vez autorizar ese tipo de casamientos.





Retrasan lo inevitable

Para Julio, todo lo que pasa con la negativa de no reconocer los enlaces civiles de un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer, es algo que ya no se puede evitar.

Aseguró que los matrimonios igualitarios en Sinaloa ya están estipulados, y no se han dado porque todas las cuestiones políticas se tienen que hacer de ciertas formas, a través de un procedimiento.

En su momento, comentó, una persona puede casarse a fuerza en Sinaloa por medio de un amparo, pese a la evasión de las responsabilidades que han tenido los legisladores.

Para la aceptación de ese tipo de enlaces matrimoniales, mencionó, siempre hay trasfondos que retardan su aprobación, ya que puede ser político, económico y hasta religioso.

Contracorriente

Aunque confían que este año o el próximo haya buenas noticias para los matrimonios igualitarios, Israel, precisa, la aceptación tendrá que contrarrestar otros factores.

Y es que además de la religión, que está muy arraigada dentro de la sociedad mexicana, aseveró, hay otras agrupaciones en el país que están en contra del movimiento.

Son organismos que están en pro derechos de la vida, en pro de la familia natural, y pendejada y media que para la actualidad tienes que renovarte, ¿Por qué no va la gente a la iglesia?, porque es algo que no les nace por ir.

Israel

En todo caso, aseguran, las autoridades no quieren perder ese pequeño control que tienen sobre las masas, no obstante que en cualquier momento tendrán que legislar para que se lleven a cabo los casamientos de las personas del mismo sexo.

Activistas de corazón

Mientras se llega la fecha en que se apruebe el matrimonio igualitario, Israel y Julio aseguran continuar ambos sin que lleguen algún día a casarse, aunque reconocen que dicho proceso da seguridad a la pareja.

Ambos actualmente cuentan con el portal en Facebook, “No tan usuales”, que es seguido por personas de la comunidad, tanto travestis, transgéneros, transexuales, dark queen, entre otros.

El espacio de la red social, aseguran, ha sido como un porta voz que ha tenido aceptación, al ser considerado como una plataforma y un escaparate para que puedan expresarse.

Sin miedos y sin prejuicios, señalan, es como se tratan los temas que están en boga, como es el caso de los matrimonios igualitarios, que aseguran en su momento podrán darse no sólo en Mazatlán, sino en todo Sinaloa.

EN FACEBOOK

El principal objetivo de ¡No Tan Usuales! es divertir, informar, opinar y comentar, de una manera natural, con diferentes invitados, los temas culturales, de salud, de relevancia social, moda, espectáculos, y por supuesto las tendencias en redes sociales de todo el mundo.

A través de programas en vivo, video blogs y sketches que hacen Israel y Julio, comparten su visión "no tan usual" de la vida, siempre con una esencia fresca y dinámica.









