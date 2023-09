Amonestan a Zepeda Rocha por altercado con oficiales de Tránsito

Culiacán, Sin. -Un funcionario estatal fue amonestado por haber tenido un altercado con elementos de tránsito municipal en Ahome. Se trata de Ascensión Zepeda Rocha, titular de la Dirección de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado.

Es importante señalar que algunos medios de comunicación locales informaron que el funcionario se enzarzó en una discusión con los agentes de tránsito al ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

En el comunicado enviado por el Gobierno del Estado se menciona que el funcionario debe abstenerse de "incurrir en conductas que pongan en entredicho el profesionalismo de los servidores públicos".

Los hechos

Según lo reportado por medios locales, el funcionario fue detenido mientras circulaba a bordo de una camioneta blanca, en la carretera estatal Mochis-Topolobampo.

Esto ocurrió la noche del domingo 17 de septiembre, alrededor de las 8:00 p. m.

Se le realizó una prueba de alcoholímetro que dio positivo. Posteriormente, comenzó a agredir a los agentes y al juez de barandilla presentes en el lugar.

Algunas de las frases que el funcionario expresó contra los agentes, según la versión de los medios de comunicación, fueron: "son unas ratas, a los malandros no les hacen nada, me las van a pagar, esto no se va a quedar así y usted, licenciado, yo me encargaré de que lo despidan".