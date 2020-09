Amnistía también para quien cometa robo sin violencia

Culiacán, Sin.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica Díaz Quiñones precisó que todo parece indicar que saldrá adelante la Ley de Amnistía para el Estado de Sinaloa, ya que tanto el PAS, Morena y dos abogados más han presentado iniciativas para privilegiar a los más desamparados.

La diputada del PAS explica que los estudios sugieren que el derecho a una defensa adecuada no se cumple ni en forma ni en fondo y las víctimas son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza.

Precisa que en el caso de dar amnistía al delito de aborto, las iniciativas van en el sentido de proteger a las mujeres porque en México existe una carente información oficial de los abortos clandestinos; sin embargo, a partir del 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública incluyó el aborto como uno de los delitos. Por lo anterior, los resultados públicos muestran que la incidencia delictiva en México para el delito de aborto, ha sido de 267 averiguaciones previas o carpetas de investigación hasta junio del 2018.

En el caso de los estados, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en Sinaloa ocurrieron durante el mismo periodo de tiempo seis abortos tipificados como delitos.

Por ello, dice la legisladora que en la iniciativa del PAS, el objeto de expedir la Ley de Amnistía para el Estado de Sinaloa es a favor de las personas en contra de quienes se hayan ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del Estado como los delitos de aborto, o por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

También por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años, por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

La diputada del PAS precisa que el sistema penitenciario, es uno de los grandes problemas en el país ya que se encuentra marginado del poder judicial, pues nuestro sistema sin duda, se encuentra rebasado entre un doscientos cincuenta y trescientos por ciento de su capacidad, de tal manera que vive un grave problema desde hace mucho tiempo, el de la sobrepoblación en las cárceles mexicanas, señala la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

El mejoramiento penitenciario en nuestro país, explica, no ha tenido la relevancia requerida, lo que conjugada con la evolución del crimen organizado, ha hecho posible que éste penetre en la estructura de los centros penitenciarios mediante actos violentos y/o de corrupción, desestabilizando y corrompiendo a toda autoridad y erigiendo al interior ingobernabilidad e inestabilidad normativa.

De acuerdo a la CNDH las condiciones de vida de mujeres privadas de la libertad en diversos centros penitenciarios en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, visibilizándose esta problemática, por lo que incide además en la situación existente con sus hijas e hijos, quienes se viven con ellas hasta los 3 años de edad.









