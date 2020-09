Recibos de luz se van 'a las nubes'

Mazatlán, Sin.- Pese a que la electricidad es un servicio muy necesario en el día a día, ciudadanos manifestaron los altos cobros en su recibo de luz en plena pandemia del coronavirus; periodo en el cual el trabajo es escaso y por lo tanto los recursos económicos disminuyen bastante.

"El bimestre pasado me llegaron mil 800 pesos, cuando a mí regularmente me llegan de 250 a 400 pesos, este último me llegó de 500, ya bajó, pero sigue siendo alto para mí, porque no tengo ni aire acondicionado ni aparatos eléctricos, más que los necesarios, que pudieran ocasionar un mayor consumo de luz", comentó Luis.

Ciudadanos se quejan de los altos cobros de la CFE. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Carlos, otro mazatleco afectado, dice que posiblemente no se esté realizando bien la lectura de los medidores y el que llegue un monto mayor a lo previsto ocasiona un desajuste en el presupuesto de las familias.

"Se puede decir que no es muy bien recibido, ya que es un gasto quizás inoportuno, pero en fin tenemos que hacerle frente a como se viene la situación económica. No sólo a mí me ha llegado alto el recibo, sino también a algunos vecinos, de 400 hasta 2000 mil pesos", dijo.

Doña Yolanda menciona que este mes termina el apoyo gubernamental y teme que se dispare el monto, pues aún con el subsidio, paga más de mil pesos.

Ciudadanos se quejan de los altos cobros de la CFE. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

No prendemos el aire por recomendación del doctor y aún así este bimestre le faltaron como 10 pesos para los mil 600, como que no están tomando bien las lecturas, además, ya este mes se termina el subsidioDoña Yolanda

Silvia dice que en su caso la tarifa se ha mantenido dentro de lo normal y la diferencia suele ser de 100 pesos, pero expresa que a su hermano, a quien sí le llegó un cobro excesivo, cuando fue a preguntar el motivo que justificara ese cobro, lo acusaron de estarse robando la luz, porque pagaba "muy poco".

Foto: Archivo | OEM

"Los abusones de la CFE, de una manera altiva, lo acusaron de robarles la luz y que por eso le habían aumentado mucho al recibo, cuando en realidad ellos son los únicos que roban a los usuarios, y cuando él les dijo que fueran a su casa a comprobarlo, le bajaron el cobro, entonces ¿cómo miden el consumo?", expresó.

Los ciudadanos señalaron que es un abuso que de un bimestre a otro se incremente el monto en sus recibos, cuando su manera de consumir la energía eléctrica es la misma.

























