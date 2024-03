Alistan operativo de seguridad para Semana Santa en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Autoridades municipales alistan el operativo de seguridad para el periodo vacacional de Semana Santa que se implementará del 25 al 7 de abril.

El alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, señaló que aún quedan temas pendientes por definir cómo aplicar par vial o no en la avenida Camarón Sábalo y el contener el tráfico y caos vial que siempre se genera frente al Valentinos.

Asimismo, reconoció que no hay garantía de que las cosas no se salgan de control, ante la gran afluencia de gente y la poca disponibilidad de elementos de seguridad.

"Es muy complicado Semana Santa, no hay garantía de que las cosas no se salgan de control, eso es difícil. No hay elementos que te alcanzan para una masa tan grande como es el tema de la Semana Santa, se hace el esfuerzo y hemos logrado avanzar bastante. Sin embargo, no puedes contener todo, hay que tratar de ordenar hasta donde la fuerza nos alcance hasta donde se pueda", dijo.

Este viernes 15 de marzo habrá reunión con autoridades federales, estatales y municipales; militares, navales y de Seguridad Pública para afinar detalles.

Playas, principal punto

Por su parte el coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz Gastelum, dijo que se espera un Mazatlán lleno y los principales puntos de vigilancia serán las playas y balnearios para evitar accidentes y decesos por ahogamiento.

"Lo importante es que cuando vayamos a los balnearios, centro recreativos a cualquier parque acuático, o simplemente que acudamos a la playa, antes que nada que nos acerquemos a los salvavidas, que les pidamos cuáles son las condiciones que prevalecen en la zona de playa que estamos visitando este momento", dijo.

El funcionario adelantó que habrá horario para el acceso a playas o introducirse al mar, que será de seis de la mañana a ocho de la noche.