En Asuntos Internos, dos elementos de Tránsito

Mazatlán, Sin.- Los dos agentes de tránsito que permitieron que un conductor circulara por el malecón y ciclovía el pasado jueves por la noche, y no pusieron en la boleta de infracción el motivo, están bajo un proceso de investigación en Asuntos Internos.

El Secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, aclaró que ya se verá que determina la dirección de Asuntos Internos, ya que no se le puede despedir a ningún elemento ni ser sancionado porque todo lleva un proceso administrativo. Confirmó que se les arrestó.

“¿Cuál fue la falta en sí, secretario?, La cosa es que no hay ninguna parte donde llegue y acuse a la persona que le quitó o por qué lo dejaron ir, pero existe el video que la persona esta se sube a la ciclovía y el no haber actuado en su momento los tránsitos está mal, eso habla mal de los elementos. ¿Lo dejaron conducir como 200 metros? Es muy corto el video, no le puedo especificarle que fueron como 200 metros”.

El secretario de Seguridad Pública indicó que los dos agentes de tránsito debieron haberle aplicado una boleta o en su momento trasladarlo a las instalaciones al Tribunal de Barandilla.

El comandante Alfaro Gaxiola indicó que no lo turnaron a Barandilla, por lo que a los dos elementos de tránsito se les abrió un proceso.

Agregó que en el parte no aparece el motivo de la detención, solo lo que se ve en el video donde la persona circula por la ciclovía y por eso se les turnó a Asuntos Internos.

