Alertan hackeo de WhatsApp y Telegram en Sinaloa

Culiacán. Sin-. En la última semana, se ha incrementado el número de usuarios que reportar el intento de hackeo en cuentas de WhatsApp y Telegram.

A través de las redes sociales, se han viralizado testimoniales, donde se hace referencia a llamadas y mensajes mayormente de números del extranjero en los que proporcionan códigos para instalar WhatsApp en otros dispositivos.

También puedes leer: Con suicidios, accidentes y decomiso de armas cierra la Semana Santa en Sinaloa

“Intentaron hackear mi cuenta de WhatsApp, pero creo que no pudieron gracias a que tengo activa la verificación en dos pasos. Tengo registros de poco antes de las 12:30 de la madrugada, llamadas de números del extranjero y mensajes de texto donde me proporcionaban códigos para instalar WhatsApp en otro dispositivo, cuando desperté (3:40 am) al ingresar a la app ya me aparecía la leyenda de que mi número ya no estaba registrado en el teléfono, procedí a hacer la verificación y lo recuperé”, testimonio.

Foto: Cortesía | Fiscalía General del Estado

Ante lo sucedido, la Fiscalía General del Estado, emitió un comunicado, a fin de que la ciudadanía active la verificación en dos pasos y prevenir el hackeo en los usuarios.

A su vez, la FGE detalló que los delincuentes utilizan este tipo de procedimientos para cometer estafas y actividades ilegales.

“Si tienes WhatsApp y/o Telegram, activa la verificación en dos pasos, para evitar que te roben la cuenta. Se ha detectado que los delincuentes al robarla suplantan tu identidad y piden dinero a tus contactos. Una vez que se posesionaron de tu cuenta, los delincuentes activan verificación en dos pasos de manera inmediata, lo que hace más difícil recuperarla. WhatsApp y Telegram son mensajerías. Para evitar robo de cuentas en redes como Facebook, Instagram, Gmail, se sugiere revisar la privacidad de cada una de ellas y activar claves de recuperación. Cada una tiene una manera. Generalmente a través de números celulares y cuentas de correo alternativas. La prevención es la mejor solución”, Fiscalía.