¡Alerta en Sinaloa! En 4 años aumenta 243% la sustracción de menores

Los ojos almendrados tirando a café de América Lupita fueron vistos por última vez por su madre en su domicilio de Mazatlán, antes de que su padre, el exalcalde de Mazatlán, Jorge Rodríguez Pasos, la sustrajera a ella y a su hermana Ximena en el año 2020, como se refiere en la ficha de Alerta Ámber que circuló la Fiscalía General del Estado en los medios de comunicación.

La adolescente, de tez morena clara, con una nariz pequeña y respingada, junto con su consanguínea de piel clara, cara redonda y frente amplia, no ha sido localizada pese a que se activó todo el protocolo de búsqueda a partir de diciembre del 2022 y posteriormente hasta la Fiscalía se ofreció una recompensa de 1 millón de pesos a quien aporte datos del paradero de Jorge y las menores.

También puedes leer: El calvario de Guadalupe: su exesposo se robó a sus hijas y las autoridades no hacen nada

Este caso provocó una amplia cobertura mediática debido a que Jorge se desempeñó como alcalde del puerto en el 2004, fue el primer presidente municipal en Sinaloa destituido por el Congreso del Estado y también fue diputado por el Partido del Trabajo.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no ha sido detenido. En el proceso de este caso, no sólo se configuró la sustracción, también la Fiscalía sigue otros delitos ya que el perpetrador hizo difundir videos de las menores, que leyeron cartas con datos a favor del padre, y en contra de la denunciante.

El delito de sustracción de menores es una falta señalada en el Código Penal del Estado de Sinaloa con penas máximas de hasta 6 años; los últimos 4 años, de 2019 al 2023, las denuncias formales por este delito tuvo un aumento del 243 por ciento, de acuerdo con datos obtenidos mediante acceso a la información, solicitadas a la Fiscalía.

El repunte en cifras

El delito de sustracción de menores, como lo establece el Código Penal, ocurre cuando un familiar, padre o madre por lo regular, se lleva sin consentimiento a los hijos o incapaces (que no se pueden valer por sí mismos, aunque sean mayores de edad); de manera habitual sucede en medio de una separación o de un juicio de custodia.

Casi a diario, la Fiscalía boletina a niños, niñas y adolescentes en fichas de Alerta Ámber que no necesariamente tienen relación con una desaparición forzada, ni con un robo de infante, sino con la sustracción de parte de padres o tutores.

El Sol de Sinaloa solicitó las cifras de sustracciones de menores en Sinaloa, y lo informado evidencia un marcado y progresivo aumento de este delito en los últimos cinco años, de acuerdo a estadísticas oficiales.

En 2019 se registraron 57 sustracciones de menores en la entidad, mientras que en 2020 la cifra se incrementó a 73 casos, mostrando un aumento del 28.07%.

Casi a diario, la Fiscalía boletina a niños, niñas y adolescentes en fichas de Alerta Ámber que no necesariamente tienen relación con una desaparición forzada. Foto: Archivo | El Sol de Sinaloa

Para 2021 se denunciaron 91 sustracciones, lo que implicó un repunte del 24.66% respecto al año previo. Mientras que en 2022 la incidencia creció a 129 casos, un 41.76% más que en 2021.

Finalmente, el pasado 2023 cerró con la cifra de 197 sustracciones de menores e incapaces, lo que representa un incremento del 52.71% en comparación con 2022. En los últimos cuatro años, el aumento es del 243 por ciento.

Los datos del año pasado indican que en Sinaloa se denunció un caso de sustracción de menores cada dos días.

Corre el 2021

La primera menor de edad reportada como desaparecida y por la cual se activó la Alerta Ámber en lo que va del 2024 fue Diana Paola Olvera Espinoza.

La adolescente de 14 años, con una estatura de 1.55 metros, tez morena, ojos grandes y café, salió de su domicilio en Aguaruto la mañana del 3 de enero y hasta el momento no se ha localizado. Hasta la fecha se han reportado 11 menores desaparecidos, de los cuales se notificó la localización de 2.

Protocolos perfectibles

Uno de los aspectos destacados por la presidenta del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, Priscila Salas, es que en muchas ocasiones las autoridades no lanzan inmediatamente la alerta Amber cuando se reporta la desaparición de un menor.

“A veces las emite la Comisión Estatal de Búsqueda, que no tiene competencia, o sea, lo hacen de buena fe, pero no tienen competencia. Sabemos que el hecho de emitir una alerta ámbar no solo es decir la están, sino es decir que aperturamos un proceso de investigación”, expresó.

Este caso provocó una amplia cobertura mediática debido a que Jorge se desempeñó como alcalde del puerto en el 2004. Foto: Archivo | El Sol de Sinaloa

Un caso de este tipo que se tiene documentado es el de Naomi Vianey Rivas Zúñiga de 14 años, quien fue vista por última vez la noche del 29 de enero en el fraccionamiento Villa Florida de Mazatlán. Solo la Comisión de Búsqueda publicó la desaparición, sin que hasta el momento se haya aplicado la alerta Amber para buscar a la menor, de complexión delgada, tez morena clara, ojos chicos color café y cabello corto teñido de rojo.

El delito

El artículo 242 del Código Penal del Estado de Sinaloa aborda la comisión del delito de sustracción de menores o incapaces. Allí se establecen penas que van de los tres hasta los 6 años para “al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a un menor de edad o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia o guarda”.

Desapariciones

Según las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 2019 a 2023 se contabilizan 464 menores de edad desaparecidos en Sinaloa;