Menores pueden estar en riesgo: justifica Fiscal recompensa por Jorge Pasos

Culiacán, Sin.- La ficha de recompensa para quien brinde información de calidad que ayude a localizar a Jorge Alberto Rodríguez Pasos emitida el día de hoy por la Fiscalía es una medida para dar con el paradero de él y sus dos hijas, de quien se considera que pudieran estar en peligro, informó la fiscal General, Sara Bruna Quiñones Estrada.

Esto luego de una investigación en la que se descubrió que las menores de 7 y 14 años no están inscritas en ningún plantel educativo público o privado, por lo que se considera que su desarrollo, bienestar e integridad podría estar en riesgo.

“Porque no les ha permitido tener contacto con su señora madre y además un dato que nos preocupó muchísimo porque creemos que pudieran estar en peligro es porque aparte de que no las deja comunicarse con ningún familiar, no las tiene inscritas en la escuela”, informó Quiñones Estrada.

“Entonces el hecho de que dos niñas estén dos años sin ir a la escuela es una alerta para nosotros los suficientemente roja como para poner en práctica, ya tenemos un mecanismo de ofrecer una recompensa, ¿por qué no ejercitarlo?, yo creo que la seguridad de las niñas lo vale”.

La recompensa que ofrece la Fiscalía General del Estado para dar con el paradero de Jorge Alberto Rodríguez Pasos, ex alcalde de Mazatlán, es de un millón de pesos.

Se presume que el padre de las mejores sigue en el país, pero se desconoce con exactitud su ubicación, por lo que solicitan a la ciudadanía compartir información con las autoridades del paradero de Rodríguez Pasos, quien cuenta con dos carpetas de investigación por violencia familiar y sustracción de menores.

“Ignoramos su paradero, ese es el problema, por eso se está emitiendo el comunicado de ofrecer una recompensa a quien proporcione los datos para localizarlas”, informó la Fiscal General.

En septiembre del 2020 Ximena Sarahí y América Lupita fueron sustraídas de su hogar por su padre, desde entonces la madre de las menores, Lupita Valle ha solicitado a las autoridades y la ciudadanía apoyo para dar con el paradero de sus hijas.