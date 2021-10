Alcalde de Mazatlán no puede desaparecer Dirección Jurídica

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres no puede desaparecer la Dirección de Asuntos Jurídicos, porque eso lo autorizaría el Cabildo, afirmó el abogado Luis Antonio Aguilar Colado, quien cuestionó que diga que no ha dado resultados, cuando salvó al ayuntamiento pagar demandas millonarias cuando él estuvo al frente.

En torno a las declaraciones del alcalde, acerca de que el Jurídico no funcionaba y de que lo manejan intereses personales, además de que pierden todos los juicios, negó rotundamente que eso sea cierto, ya que no es la forma ni el modo de tratar a un compañero.

“Sí hay irregularidades, sí hay faltas, bueno, él lo que debiera de hacer es turnar al Órgano Interno de Control o a la Síndica Procuradora, con efecto de que se investiguen todos los actos que él los está dando, que son de corrupción, de malos manejos, de intereses turbios, que según él existen en el Jurídico, esto es lo que debiera de hacer y una vez que lo investiguen, entonces sí, proceder, porque de no hacerlo así, si hay irregularidades, como él mismo dice, están perdiendo millones de pesos en la conducción del Jurídico, debe haber responsables”, manifestó.

El ex director de Asuntos Jurídicos dijo que, si hay responsables, debe seguírseles una causa, acusando y que reciban la pena que deban recibir en el caso que sea cierto, pero si no es así, el hecho de ser presidente municipal no le da esas facultades para humillar ni ofender ni gritar a la gente.

Advirtió que el Ayuntamiento está por recibir otras notificaciones de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa que existen otros incidentes de demandas millonarias y donde de nueva cuenta están ordenando la destitución del Tesorero Municipal.

“O no les han llegado o no lo han sacado a la luz, pero está calientito, derivado de incumplimientos a resoluciones judiciales”.

Aguilar Colado consideró que las declaraciones que ha hecho el acalde Benítez Torres, de querer desaparecer la Dirección de Asuntos Jurídicos, es una ofensa del personal que labora en área y que merecen todo respeto porque hay gente demasiado capacitada.

Sin embargo, cuestionó la permanencia de la encargada de los asuntos jurídicos, Cielo Mucharás, quien no la aguanta el mismo personal municipal por el trato déspota.

“Porque si el Jurídico está mal, la cabeza es la que no sirve, sobre todo que el secretario del ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, la ha mantenido ahí por dos años”.

En conferencia de prensa, el abogado informó que la misma presidencia municipal no permite que se resuelvan los asuntos jurídicos que hay en proceso, y puso de ejemplo que en el caso del terreno de una escuela, donde se le exigió al Ayuntamiento a pagar 37 millones de pesos, además del cese del Tesorero Municipal, luego de haber sido notificado en por lo menos 32 ocasiones, recordó que en la sétima notificación expuso el caso de que era necesario tratar de solucionar este problema, y en cambio, el alcalde lo despidió.

“Ha dado la orden de que no se pague ningún juicio que vaya arriba de los 50 mil pesos, pero ya ni siquiera los que son menos paga, en consecuencia, no se pueden arreglar los asuntos, ahí están atorados, la solución puede ser, quien lo autoriza, deben pagarse resoluciones ya firmes, que ya están trayendo en consecuencia nuevos incidentes en donde ordenan de nueva cuenta la destitución del Tesorero, porque el hilo se rompe por lo más delgado y porque el Presidente es una figura electoral, es otro proceso que se tiene que seguir para que él pueda ser defenestrado”, explicó Aguilar Colado.

Consideró ilegal que si el Tribunal ordenó el cese del Tesorero Municipal, todavía esté en funciones y firmando documentos, cuando es ya ilegal.

Puso de ejemplo que no se resuelven los asuntos laborales que tiene el Municipio, porque cuando llega una administración hacen un corredero de gente, pero a nadie se le llama para negociar su salida, para cubrirles lo que se les adeuda, se van a juicio y terminan ganando, como el ejemplo de policías municipales que han corrido de su trabajo, han demandado al Ayuntamiento y por no negociar con ellos, se les ha pagado millones de pesos a un solo trabajador, lo reinstalan y al tiempo se jubilan.

"Y todo eso no son fallas del Jurídico, son fallas de la Presidencia Municipal, al mostrar desprecio esta administración por el cumplimiento de las leyes ha sido muy grande".

























