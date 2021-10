Teme síndica procuradora de Mazatlán corrupción por modificación de reglamentos

Mazatlán, Sin.- La sindicatura en procuración solicitó información a la Secretaría del Ayuntamiento de Mazatlán sobre los avances de la modificación y actualización de 15 reglamentos municipales por las que pagaron 550 mil pesos a un despacho externo.

La síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, consideró que es un dineral que se está pagando a un despacho externo cuando en el mismo ayuntamiento hay abogados capaces y se les paga, es su trabajo llevar a cabo este tipo de trabajos.

Cuestionada sobre si esto no puede ser un bono disfrazado ahora que ya se va el Secretario del Ayuntamiento, dijo que los medios de comunicación deben “echarle pluma”.

-¿Había usted escuchado ese despacho de consultoría?

“No, no sabía de él, hasta que llegó aquí y como yo soy parte del Comité de Adquisiciones yo no firmé, yo no estoy de acuerdo, porque yo sé que hay aquí gente capaz que puede hacer eso, y no andar pagando porque lo hagan por fuera. ¿550 mil pesos IVA incluido? Sí, con la cuchara grande, la pozolera”, manifestó.

Bojórquez Mascareño indicó que les pidió los avances de lo que hicieron los del despacho externo para ver si reformaron los reglamentos municipales o como van o si se les pagó por adelantado, pero sobre todo, qué es lo que tiene la Secretaría del Ayuntamiento sobre estos documentos.

“Así hago la comparación y lo que sigue. Nosotros hasta el día último de octubre vamos a estar aquí en la entrega recepción, y a las 12 de la noche se hace la sesión de Cabildo y ahí entregaré a quien corresponda”, afirmó la Síndica Procuradora.









