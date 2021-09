Dejará Flores Segura procesos jurídicos pendientes

Mazatlán, sin.- El secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, no descartó que varios procesos jurídicos quedarán pendientes para la siguiente administración, como el caso del estadio de beisbol, el terreno que no sirvió para panteón y el caso del software que se pagó y no se entregó.

Dijo que así como ellos recibieron algunos asuntos o procesos pendientes, los que están actualmente, se les dio el impulso y confió que se resuelvan en la brevedad, pero en caso de dejar pendientes, serán menos a los que recibieron.

Sobre el caso del estadio de beisbol Teodoro Mariscal, destacó que sigue en el tribunal y están a la espera de que salgan los acuerdos.

Desconoció si el concesionario pueda continuar utilizando el estadio, pero por la parte municipal, seguirán cuidadosos en ese tema para no violentar el proceso.

Flores Segura dijo que a todas las autoridades se les está pidiendo el principio de celeridad, como a la Auditoria Superior del Estado (ASE), por lo del caso de la compra de terreno que no sirvió para panteón y el caso de la adquisición de software que no se le entregó al municipio.

“No es que se hereden, estamos dándole seguimiento conforme a los tiempos y las formas que se están llevando a cabo; la ley marca ciertas etapas, pero cualquier acuerdo que sea público se les hará saber”, manifestó el secretario del Ayuntamiento.

Cuestionado si repite en el cargo, Flores Segura respondió que estará en donde el señor alcalde le ordene, pero él cumple hasta el 31 de octubre.

“Dimos todo lo que está en nuestras posibilidades profesionales y humanamente posibles, pero estamos satisfechos en ese sentido y agradecidos con el señor alcalde”, manifestó.





















