Albañiles toman sus medidas para las altas temperaturas

Mazatlán, Sin.- Algunos albañiles que trabajan en obras de construcción ubicadas en diferentes puntos del puerto han comenzado a tomar sus respectivas medidas preventivas ante las recientes olas de calor en Mazatlán.

Entre las medidas que algunos están tomando está la de llevar sus propios abanicos a las obras de construcción, pues aseguran que es la única manera en la que el calor les ha permitido descansar por pequeños lapsos de tiempo.

"Algunos venimos en bola en una camioneta, ahí alguien sube un abanico y lo ponemos para que no nos afecte tanto el calor, y ni así estamos frescos a veces, pero esa ha sido una de nuestras medidas, porque andar así desde las 7 hasta las 3 de la tarde era algo bien feo, mucha calor la que aguantábamos", comentó Enrique López, quien trabaja en una construcción a la altura de la avenida Reforma.

Mientras que otros han optado por utilizar pasamontañas para así evitar ser molestados por los rayos del sol y no sufrir quemaduras. "Algunos compañeros se ponen pasamontañas, de esa manera evitan que los moleste el sol o que les peguen tanto los rayos solares, pero sigue haciendo calor, aunque al menos se cubren de algo. Aquí no dominamos el mundo porque no queremos, pero tratamos de evitar el calor y el sol como podemos", añadió.

Además, algunos albañiles aseguran que llevan mucha agua, especialmente sus patrones, ya que en un día se llegan a terminar hasta tres garrafones de agua debido a la sed que les provoca trabajar en un lugar cerrado y con altas temperaturas.

"El ingeniero nos trae unos tres garrafones de agua, nos mantenemos bien hidratados para que no nos dé un golpe de calor. Nos tomamos hasta tres garrafones de agua entre todos, pero si la temperatura está muy alta, aquí nos estamos asando, incluso metemos barras de hielo al agua", expresó Rubén Tirado, trabajador de la obra.