Aguas negras e inseguridad aquejan a vecinos del fraccionamiento Jacarandas

Mazatlán. Sin-. Habitantes del fraccionamiento Jacarandas reportan que por la calle Fresnos hay por lo menos tres alcantarillas que rebosan drenaje desde el mes de diciembre.

Una de ellas está en la esquina de la calle Higueras, incluso algunos vecinos bordearon con tierra para evitar que los residuos llegaran hasta sus casas. Local Gobiernos estatal y municipal pagarán deuda de 13 millones de la Jumapae ante la CFE

"Sale en esta de aquí y aquella de la esquina, y otra que está un poquito más adelante, Jumapam no ha venido y ya está desde diciembre", dijo uno de los vecinos.

La segunda alcantarilla está justo en la curva que va hacia la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa; y la otra un poco más adelante.

Todos los desechos van a dar al arroyo Jabalines, incluso todo el borde de este conductor de agua luce lleno de residuos malolientes.

"Todos los días es la misma, lo reportan a Jumapam y nada, la peste empieza fuerte como a mediodía y no se quita", reportó personal de la universidad.

En redes sociales, apenas el pasado sábado 12 de febrero, el regidor Martín Pérez Torres hizo una publicación haciendo un atento llamado a las autoridades para que revisen los reportes de la Mazatlán App, ya que desde el 26 de enero se puso la queja por dicha fuga y recientemente le llegó la notificación que indicaba que la queja ya había sido atendida y concluida.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

En fotografías, Pérez Torres muestra que acudió a donde se ubican las alcantarillas para ver si se había terminado el rebosamiento y constató que la fuga no había sido solucionada.

El personal de la UPES indicó además que por esa zona hay mucha inseguridad y poca vigilancia, lo que representa un riesgo y peligro no solo para el personal docente y administrativo, sino también para los alumnos.

"El alumbrado sí hace falta, hay muchos asaltos, peligran mucho los alumnos. Hace como un mes me asaltaron, todo me quitaron, nada más por venir a trabajar. Las patrullas no pasan seguido, no cuando se les necesita", dijo un empleado de la universidad.