Colonias de Escuinapa se quedan sin agua

Escuinapa, Sin.- Desde el pasado fin de semana, algunas colonias de la cabecera municipal se quedaron sin el servicio de agua potable a consecuencia de una falla en el equipo de bombeo del acueducto Baluarte – Escuinapa.

Una de las colonias en donde se está sintiendo este problema es en la colonia Gabriel Leyva, de la cual algunos hogares están sin agua, ya que desde el pasado viernes no les llega el servicio.

Local Buscan terminar con los baches de Mazatlán

“Aquí el agua nos llega cada tercer día, el último día que pudimos juntar agua fue el viernes, ya sabemos que el sábado no va hay, el domingo tocaba que nos llegara de vuelta, pero ya no hubo y desde entonces ya no ha caído nada, tenemos las cubetas secas” expuso María Aguilar, vecina de dicha colonia.

Al igual que esta colonia, están otras como la Benito Juárez, Ampliación Juárez y otras colonias de esta zona en las que están careciendo del vital líquido.

Ante tal denuncia, se cuestionó a Margarita Alduenda Pérez, Gerenta de la Jumapae (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa) quien informó que este desabasto se está presentando como consecuencia de una falla en el equipo de bombeo de uno de los pozos profundos.

“El domingo fue cuando se presentó una falla en la bomba, el personal de la junta inició con los trabajos de reparación desde ese día, ya se había instalado la bomba y no quedó bien por lo que tuvimos que sacarla de nuevo para continuar con la reparación.

Por último, dijo que se espera que para este miércoles el servicio ya se restablezca, ya que el equipo estaría siendo instalado este mismo martes.













Lee más aquí:

Local Denuncian vecinos de Valles del Ejido que comercios se adueñan de la vía pública Local Corre drenaje en calles de la Ex Hacienda del Conchi